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Провальный проект "Ростелекома": поисковик "Спутник" закрыт

Наука » Технологии » Интернет

Российская поисковая система "Спутник", которую в 2014 году запустил "Ростелеком", вложив в неё миллиарды рублей, прекратила работу.

Провальный проект

Первым на это обратил внимание Михаил Козлов, руководитель исследовательских проектов в Mail.ru Group. О чём и сообщил в Facebook.

"Теперь вместо поискового портала — корпоративный сайт", — написал он в своём Facebook.

И хотя официального подтверждения от "Ростелекома" пока нет, с сайта "Спутника" исчезла поисковая строка, а на её месте появился баннер "корпоративный сайт" и ссылки на другие разработки компании "Поисковый портал Спутник":

  • на корпоративный браузер;
  • лабораторию интеллектуального анализа данных;
  • аналитическую систему.

Впрочем, о том, что "Спутник" "не прижился" в Рунете заговорили ещё в 2017 году.

Вот что тогда писала "Правда.Ру".

"Спутник" рухнул на дно: госпоисковик признан провальным

Поисковая система "Спутник", которую "Ростелеком" запустил весной 2014 года, не пользуется спросом, пишут "Ведомости".

Как следствие, проект должен быть закрыт. Еще один вариант — переориентация на другие задачи. Как технический проект "Спутник" состоялся, но как популярный в Рунете поисковик — нет, пишет издание, ссылаясь на собственные источники.

По данным LiveInternet, у sputnik.ru нет даже 1% поискового рынка Интернета. По статистике, в апреле число переходов со "Спутника" на другие сайты составило 100 823. А у самых популярных поисковиков — "Яндекса" и Google миллиарды переходов, подчеркивают эксперты. Доля "Яндекса" в апреле составила 54%, Google — 40,8%, Mail.ru — 4,4%, фиксирует LiveInternet.

Также подчеркивается, что судьбу "Спутника" будет решать новый президент "Ростелекома". Ранее основной задачей "Спутника" было "стать точкой доступа к цифровой инфраструктуре общества и государства", заявляла компания. Кроме того, необходимо было обеспечить приоритет официальных источников информации и высокую релевантность в целом по запросам, связанным со взаимодействием человека и социальных институтов.

Ранее "Правда.Ру" писала, что "Спутник" должен был получать информацию о запрещённых сайтах напрямую от "Ростелекома". Технологии "Спутника" должны были позволять находить дубли и модифицированные версии запрещенных документов, выявлять миграцию вредоносных сайтов на другие адреса.

Система безопасности "Спутника" строится на собственных разработках компании, например, технологиях определения поискового спама или распознавания порнографических изображений, а также на данных партнеров — компаний и организаций, специализирующихся на обеспечении информационной безопасности и борьбе с вредоносным контентом в Сети: "Лаборатории Касперского", проекта "Нетоскоп" и Роскомнадзора, говорилось несколько лет назад в сообщении компании.

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