Илон Маск запретил сотрудникам пользоваться приложением Zoom

Илон Маск, владелец компания SpaceX, запретил своим специалистам использовать платформу видео-конференц-связи Zoom. Свое решение руководство компании объяснило наличием больших проблем с безопасностью.

28 марта работникам SpaceX были направлены письма, в которых их предупредили об отключении доступа к приложению. Сотрудникам рекомендовали использовать электронную почту, текстовые сообщения или телефонную связь в качестве альтернативного средства общения.

В компании пока никак не прокомментировали данную ситуацию.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Илон Маск работает не только ради технического прогресса, но и для пиар-эффекта.

Илон Маск работает на пиар-эффект

Очередная попытка вернуть первую ступень Falcon 9 на океанскую платформу закончилась неудачей.

Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX не смогла успешно приземлиться на плавучую платформу.

О том, почему компания Илона Маска потерпела такое фиаско и что ждет ее дальше, Pravda.Ru рассказал Андрей Ионин, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского.

"Маск испытывает новые технологии, у него реноме технического гения. В современном технологическом бизнесе очень много пиара. В том, что делает Маск, нет большого экономического смысла. С одной стороны, ступень спасает довольно дорогие ракетные двигатели, но при этом снижается масса выводимого груза при прочих равных условиях, практически на сэкономленную сумму",- подчеркнул он.

"Посадка с помощью ракетных двигателей на реактивной струе — это единственный способ посадки для тяжелых объектов массой тонна или десятки тонн", — считает Андрей Ионин.

Корреспондент Правды. Ру поинтересовался у эксперта, при каких условиях эта ракета сможет снова взлетать.

"Теоретически понятно, что ступень можно возобновить, но только полностью разобрав ее. Это очень сложная техническая задача, и затраты на проверку всех повторно используемых или элементов соизмеримы с расходами на изготовление новых. Илон Маск с помощью этих многократных посадок, то успешных, то неуспешных, получает огромный пиар-эффект, практически на небольших деньгах. Это тоже бизнес-кейс", — добавил он.

Корреспондент Правды. Ру уточнил у Андрея Ионина, насколько значима вертикальная посадка многотонной ракеты в нужном месте.

"Это интересная техническая задача, но с точки зрения земной космонавтики не стоит придавать этому большого значения. Но использовать эту схему для того, чтобы сажать многотонные спускаемые аппараты на другие небесные тела, например, на Луну и на Марс — здесь эта технология необходима", — заключил эксперт.

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