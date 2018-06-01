СМИ: в России создан "подводный аналог" F-35

Обозреватели американского аналитического издания The National Interest, специализирующегося на военно-политической тематике, выпустили статью, посвященную производству в России подлодок пятого поколения "Хаски". На новые подлодки российские военные инженеры установят гиперзвуковые ракеты "Циркон".

фото: mil.ru

Авторы статьи считают, что Россия решила создать подводный аналог американского истребителя-бомбардировщика F-35, малозаметного и многофункционального истребителя пятого поколения.

"Хаски" — российские атомные подлодки пятого поколения. Они будут существовать в двух вариантах. Вариант первый, противолодочный, оснащенный ракетами "Калибр", будет создан для уничтожения вражеских подводных лодок. Второй вариант атомной подлодки "Хаски" будет иметь в своем арсенале противокорабельные крылатые ракеты "Циркон" и будет использоваться для уничтожения крупных судов — авианосцев, крейсеров, десантных кораблей.

Журналисты отмечают, что "Циркон" способен запугать западные военно-морские силы. Соединенное королевство, например, всерьез озабочено тем, что ракеты британских ПВО просто не в силах будут перехватить "Циркон" — уж больно последний отличается своей скоростью. Кстати, дальность поражения российской гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Циркон" — 500 миль.

О проектировании многоцелевой атомной подводной лодке пятого поколения Санкт-Петербургское конструкторское бюро "Малахит" объявило в 2014 году. Спустя два года стало известно кодовое название проекта — "Хаски" и был заключен контракт с Министерством обороны Российской федерации. Было объявлено, что строительство будет завершено к 2027 году.

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