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Дубайский шоколад: текстура, вкус и секреты популярности

2:34
Еда

Дубайский шоколад — тренд, который за последние месяцы обрел мировую популярность. Его обсуждают даже те, кто далек от гастрономической темы, а мемы с намеками на внешнее сходство с "коровьей лепешкой" множатся с невероятной скоростью. Однако, если оставить шутки в стороне, этот шоколад действительно заслуживает внимания.

Разные виды шоколада
Фото: flickr.com by Keven Law, CC BY-SA 2.0
Разные виды шоколада

Чем дубайский шоколад отличается от обычного?

Дубайский шоколад — это не просто сладость, а батончик с уникальной начинкой, где шоколад играет роль "обертки". Наибольшую известность приобрел батончик Can't Get Knafeh of It, созданный брендом Fix Dessert Chocolatier. Секрет его успеха — паста ярко-зеленого цвета, заключенная в толстый слой шоколада, который производят вручную. Ролик, снятый в декабре 2023 года дубайским фуд-блогером Марией Вехерой, сделал этот шоколад вирусным.

Что в составе?

Начинка дубайского шоколада многосоставная и включает:

  • Фисташковую пасту с кусочками орехов.
  • Тесто катаифи (хрустящие нити, известные как "волосы ангела").
  • Тахини (кунжутная паста).
  • Натуральную ваниль и специи (морская соль, кардамон, корица).
  • Иногда добавляют ореховое масло и розовую воду, чтобы усилить аромат и сделать текстуру более плавной.
  • Снаружи — темный шоколад с содержанием какао не менее 70%, реже используется молочный.

Какой он на вкус?

Дубайский шоколад — это восточная сладость в самом ярком ее проявлении: очень сладкий, липкий, насыщенный вкусами. Европейцам он может показаться слишком "парфюмерным", поэтому кондитеры в Москве и других городах адаптируют рецептуру, снижая количество сахара и убирая розовую воду.

Но главное преимущество этого шоколада — текстура. Мягкая, тающая фисташковая паста деликатно обволакивает рот, а хрустящие нити теста катаифи приятно похрустывают, добавляя изысканный контраст.

Почему дубайский шоколад стал таким популярным?

Сочетание необычного вкуса, текстуры и восточного колорита создало идеальный рецепт успеха. Но настоящий феномен связан с трендом на уникальные десерты, которые могут удивить и визуально, и по вкусу. Дубайский шоколад — это больше, чем сладость, это символ гастрономического статуса.

Уточнения

Кадайф (тур. Kadayıf) — разновидность тонкой турецкой лапши. Изготавливается из теста, замешанного на воде. Смесь наливают через сито на горячий металлический поднос. Время приготовления очень короткое. Используется на Ближнем Востоке и Средиземноморье для приготовления десертов и других блюд. Популярный десерт в Турции, сравнимый с пахлавой и кнафе.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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