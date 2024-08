Популярные варианты приготовления кофе: попробуйте новые вкусы

Какие виды кофе сейчас популярны

Кофе холодного заваривания

Холодное заваривание производится путем замачивания кофейной гущи в холодной воде в течение длительного периода времени, обычно около 12-24 часов. В результате получается мягкий, менее кислый кофе с ярко выраженным вкусом. Он приобрел популярность в последние годы благодаря своему мягкому вкусу.

Вариации кофе со льдом

В настоящее время существуют различные рецепты кофе со льдом, такие как латте со льдом, мокко со льдом и американо со льдом, каждый из которых имеет свой вкус. Они идеально подходят для жаркой погоды.

Ароматизированные сиропы и сливки

Новые кофейные сиропы и сливки бывают разных вкусов, например, тыквенный, соленая карамель или вкус печенья.

Они придают вашему кофе забавную изюминку, делая его по вкусу похожим на ваш любимый десерт.

Нитро кофе

Нитро кофе — это кофе холодного заваривания, настоянный на газообразном азоте, что придает ему кремовую и бархатистую текстуру, чем-то похожую на крепкое пиво.

Кофе Dalgona

Получивший известность в социальных сетях, кофе Dalgona — это пенистый и сладкий кофейный напиток, приготовленный путем взбивания растворимого кофе, сахара и горячей воды, которые затем кладут ложкой на молоко.

Творения на основе эспрессо

Современные кофейни часто представляют новые напитки на основе эспрессо, такие как флэт уайт или кортадо, которые завоевывают популярность благодаря своему сбалансированному и смелому вкусу.

