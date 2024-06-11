Сэндвич с яйцом и авокадо: отличный завтрак

Сэндвич с яйцом и авокадо — простой и очень полезный перекус, который станет идеальным завтраком. Авокадо не только богато полезными для сердца мононенасыщенными жирными кислотами, но и обеспечивает организм достаточным количеством калия, питательных веществ и клетчатки. Попробуйте этот быстрый рецепт.
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Возьмите ломтик хлеба, сделайте прямоугольное отверстие в центре, достаньте прямоугольную часть и раскатайте её как можно тоньше.
В миску добавьте яичный белок трёх яиц, соль. Хорошенько взбейте и отложите в сторону.
На сковороду положите хлеб с отверстием. Заполните отверстие яичной смесью. Накройте яичную смесь ломтиком раскатанного хлеба в форме прямоугольника. Посыпьте тмином, перцем, обжарьте с каждой стороны.
Выложите на тарелку, разрежьте пополам (треугольной формы), намажьте одну часть гуакамоле и положите сверху другую половинку. Полезный тост с яйцом готов.
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