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Сэндвич с яйцом и авокадо: отличный завтрак

Сэндвич с яйцом и авокадо: как приготовить

1:46
Еда

Сэндвич с яйцом и авокадо — простой и очень полезный перекус, который станет идеальным завтраком. Авокадо не только богато полезными для сердца мононенасыщенными жирными кислотами, но и обеспечивает организм достаточным количеством калия, питательных веществ и клетчатки. Попробуйте этот быстрый рецепт.

Сэндвич с яйцом и авокадо: как приготовить
Фото: commons.wikimedia.org by Nikodem Nijaki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

  • 3 яичных белка
  • 1 нарезанный лук
  • 25 г кинзы
  • 1/4 чайной ложки тмина
  • 1/2 чайной ложки лайма
  • 1 чайная ложка оливкового масла
  • 1/4 чайной ложки молотого чёрного перца
  • 3 авокадо
  • 1 нарезанный перец (зелёный перец)
  • 3 кусочка цельнозернового хлеба
  • 1/8 чайной ложки порошка красного перца чили
  • Соль по необходимости
  • 1 зубчик тёртого чеснока
  • 1,5 помидора

Приготовление

  1. Очистите 2 авокадо и разомните вилкой. Добавьте мелко нарезанные помидоры, перемешайте.
  2. Возьмите ломтик хлеба, сделайте прямоугольное отверстие в центре, достаньте прямоугольную часть и раскатайте её как можно тоньше.
  3. В миску добавьте яичный белок трёх яиц, соль. Хорошенько взбейте и отложите в сторону.
  4. На сковороду положите хлеб с отверстием. Заполните отверстие яичной смесью. Накройте яичную смесь ломтиком раскатанного хлеба в форме прямоугольника. Посыпьте тмином, перцем, обжарьте с каждой стороны.
  5. Выложите на тарелку, разрежьте пополам (треугольной формы), намажьте одну часть гуакамоле и положите сверху другую половинку. Полезный тост с яйцом готов.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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