Сэндвич с яйцом и авокадо: отличный завтрак

Сэндвич с яйцом и авокадо: как приготовить

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Сэндвич с яйцом и авокадо — простой и очень полезный перекус, который станет идеальным завтраком. Авокадо не только богато полезными для сердца мононенасыщенными жирными кислотами, но и обеспечивает организм достаточным количеством калия, питательных веществ и клетчатки. Попробуйте этот быстрый рецепт.

Фото: commons.wikimedia.org by Nikodem Nijaki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

3 яичных белка

1 нарезанный лук

25 г кинзы

1/4 чайной ложки тмина

1/2 чайной ложки лайма

1 чайная ложка оливкового масла

1/4 чайной ложки молотого чёрного перца

3 авокадо

1 нарезанный перец (зелёный перец)

3 кусочка цельнозернового хлеба

1/8 чайной ложки порошка красного перца чили

Соль по необходимости

1 зубчик тёртого чеснока

1,5 помидора

Приготовление