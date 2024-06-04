Смузи из клубники на кокосовых сливках: подойдёт приверженцам здорового питания

Клубничный смузи с кокосовыми сливками: в нём всего три ингредиента

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам рецепт клубничного смузи с кокосовыми сливками, идеального для тех, кто любит классические вкусы и хочет попробовать здоровое питание. Этот напиток, состоящий всего из трех ингредиентов, отлично подходит для тех, кто только начинает знакомиться со светлой стороной смузи-тренда.

Фото: flickr.com by Danny Nicholson is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Если вы предпочитаете более сладкое блюдо, можете добавить сироп топинамбура или больше мёда.

Для этого рецепта вам понадобятся следующие ингредиенты на две порции:

300 г клубники,

100 мл кокосовых сливок,

1 ст. л. меда.

Процесс приготовления очень прост:

Положите в блендер клубнику, затем добавьте кокосовые сливки и мёд (или сироп) в соответствии с вашим вкусом. Включите блендер и перемешайте все ингредиенты до получения гладкой и однородной консистенции.

Рекомендуется употреблять смузи в течение 30 минут после приготовления, чтобы получить максимальную пользу от него. Приятного аппетита!