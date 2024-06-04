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Смузи из клубники на кокосовых сливках: подойдёт приверженцам здорового питания

Клубничный смузи с кокосовыми сливками: в нём всего три ингредиента

1:05
Еда

Предлагаем вам рецепт клубничного смузи с кокосовыми сливками, идеального для тех, кто любит классические вкусы и хочет попробовать здоровое питание. Этот напиток, состоящий всего из трех ингредиентов, отлично подходит для тех, кто только начинает знакомиться со светлой стороной смузи-тренда.

Клубничный смузи с кокосовыми сливками: в нём всего три ингредиента
Фото: flickr.com by Danny Nicholson is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Если вы предпочитаете более сладкое блюдо, можете добавить сироп топинамбура или больше мёда.

Для этого рецепта вам понадобятся следующие ингредиенты на две порции:

  • 300 г клубники,
  • 100 мл кокосовых сливок,
  • 1 ст. л. меда.

Процесс приготовления очень прост:

  1. Положите в блендер клубнику, затем добавьте кокосовые сливки и мёд (или сироп) в соответствии с вашим вкусом.
  2. Включите блендер и перемешайте все ингредиенты до получения гладкой и однородной консистенции.

Рекомендуется употреблять смузи в течение 30 минут после приготовления, чтобы получить максимальную пользу от него. Приятного аппетита!

3 смузи из клубники
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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