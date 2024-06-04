Смузи из клубники на кокосовых сливках: подойдёт приверженцам здорового питания

Предлагаем вам рецепт клубничного смузи с кокосовыми сливками, идеального для тех, кто любит классические вкусы и хочет попробовать здоровое питание. Этот напиток, состоящий всего из трех ингредиентов, отлично подходит для тех, кто только начинает знакомиться со светлой стороной смузи-тренда.
Если вы предпочитаете более сладкое блюдо, можете добавить сироп топинамбура или больше мёда.
Для этого рецепта вам понадобятся следующие ингредиенты на две порции:
Процесс приготовления очень прост:
Рекомендуется употреблять смузи в течение 30 минут после приготовления, чтобы получить максимальную пользу от него. Приятного аппетита!
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