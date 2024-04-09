Очень вкусный клубничный смузи с овсянкой и миндальным молоком: готовится за считанные минуты

Клубничный смузи с овсянкой и миндальным молоком: простой рецепт

0:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Клубничный смузи с овсянкой и миндальным молоком — очень сытный коктейль, готовится за считанные минуты. Это идеальный лёгкий завтрак.

Фото: flickr.com by Theo Crazzolara is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В этом смузи много клетчатки (растворимой и нерастворимой), а также минералов, содержащихся в овсе. Если смузи недостаточно терпкий на ваш вкус, добавьте несколько капель сока лимона или лайма, чтобы имитировать остроту.

Ингредиенты

1/2 стакана овсяных хлопьев,

2 чашки замороженной клубники,

1 стакан простого йогурта (обычного или греческого),

1 чашка несладкого ванильно-миндального молока,

1/2 среднего банана, свежего или замороженного, нарезанного ломтиками,

1-2 чайные ложки мёда (по желанию).

Приготовление

Взбейте в блендере все ингредиенты.