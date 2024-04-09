Очень вкусный клубничный смузи с овсянкой и миндальным молоком: готовится за считанные минуты

Клубничный смузи с овсянкой и миндальным молоком — очень сытный коктейль, готовится за считанные минуты. Это идеальный лёгкий завтрак.
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В этом смузи много клетчатки (растворимой и нерастворимой), а также минералов, содержащихся в овсе. Если смузи недостаточно терпкий на ваш вкус, добавьте несколько капель сока лимона или лайма, чтобы имитировать остроту.
Ингредиенты
1/2 стакана овсяных хлопьев,
2 чашки замороженной клубники,
1 стакан простого йогурта (обычного или греческого),
1 чашка несладкого ванильно-миндального молока,
1/2 среднего банана, свежего или замороженного, нарезанного ломтиками,