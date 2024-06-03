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Что нужно сделать с пшеном перед варкой: раскрываем хитрость поваров для вкуснейшей каши

Перед варкой пшено лучше обжарить: рассказываем, зачем это делать

1:17
Еда

Обжарка пшена перед варкой является важным шагом для получения вкусной каши. В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи. Чтобы избежать этого, опытные хозяйки рекомендуют прокипятить пшено или обжарить его на сковороде.

Перед варкой пшено лучше обжарить: рассказываем, зачем это делать
Фото: commons.wikimedia.org by Thamizhpparithi Maari is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

При обжарке пшену придается аромат и нежный вкус. Этот метод гораздо проще и удобнее, чем запаривание крутым кипятком, и помогает избежать горечи в каше. Однако перед обжаркой необходимо тщательно промыть и просеять пшено, чтобы избавиться от мусора и посторонних частиц.

Вместе с тем, есть и другие советы для приготовления вкусной пшенной каши. Рекомендуется варить пшено на воде с добавлением молока, чтобы придать каше нежность и сливочность. Также важно дать готовой каше настояться минимум 30 минут, а для лучшего сохранения тепла, ее можно накрыть полотенцем.

Итак, обжарка пшена перед варкой поможет избежать горечи и придать каше более насыщенный вкус. Не забывайте следовать рекомендациям и наслаждаться нежной и ароматной пшенной кашей!

Названа главная ошибка хозяек, из-за которой пшенная каша получается горькой!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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