Пшённая каша с тыквой в горшочке: сладкая, нежная, полезна и детям, и взрослым

Пшённая каша с тыквой в горшочке: вкусный и полезный завтрак, который радует глаз

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Рецепт пшённой каши с тыквой в горшочке — это простое, но вкусное и питательное блюдо. Приготовленная в горшочке и запечённая в духовке, каша приобретает нежность, аромат и особый вкус.

Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Для приготовления пшённой каши с тыквой в горшочке от KP.RU вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 150 г пшена

— 250 г тыквы

— 500 мл молока

— 3 ст. л. сахара или мёда

— 1 щепотка соли

— 30 г сливочного масла

Приготовление

Сначала тыкву нужно очистить от кожуры и семян, а затем нарезать её на кубики. Пшено следует промыть в холодной воде и обдать кипятком, чтобы убрать горечь. В кастрюле разогрейте молоко до кипения, затем добавьте нарезанную тыкву и варите около 5 минут. Затем в кастрюлю с тыквой и молоком добавьте соль и пшено. Варите кашу под крышкой на медленном огне примерно 10 минут, время от времени помешивая. После этого добавьте сахар или мёд по вкусу. Переложите приготовленную кашу в глиняные горшочки и добавьте в каждый кусочек сливочного масла. Покройте горшочки крышками и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30-40 минут.

В результате вы получите ароматную и нежную пшённую кашу с тыквой, приготовленную в горшочках. Подавайте эту кашу горячей и наслаждайтесь её вкусом и ароматом!