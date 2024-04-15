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Пшённая каша с тыквой в горшочке: сладкая, нежная, полезна и детям, и взрослым

Пшённая каша с тыквой в горшочке: вкусный и полезный завтрак, который радует глаз

1:29
Еда

Рецепт пшённой каши с тыквой в горшочке — это простое, но вкусное и питательное блюдо. Приготовленная в горшочке и запечённая в духовке, каша приобретает нежность, аромат и особый вкус.

Пшённая каша с тыквой в горшочке: вкусный и полезный завтрак, который радует глаз
Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Для приготовления пшённой каши с тыквой в горшочке от KP.RU вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 150 г пшена
— 250 г тыквы
— 500 мл молока
— 3 ст. л. сахара или мёда
— 1 щепотка соли
— 30 г сливочного масла

Приготовление

  1. Сначала тыкву нужно очистить от кожуры и семян, а затем нарезать её на кубики. Пшено следует промыть в холодной воде и обдать кипятком, чтобы убрать горечь.
  2. В кастрюле разогрейте молоко до кипения, затем добавьте нарезанную тыкву и варите около 5 минут.
  3. Затем в кастрюлю с тыквой и молоком добавьте соль и пшено. Варите кашу под крышкой на медленном огне примерно 10 минут, время от времени помешивая. После этого добавьте сахар или мёд по вкусу.
  4. Переложите приготовленную кашу в глиняные горшочки и добавьте в каждый кусочек сливочного масла. Покройте горшочки крышками и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30-40 минут.

В результате вы получите ароматную и нежную пшённую кашу с тыквой, приготовленную в горшочках. Подавайте эту кашу горячей и наслаждайтесь её вкусом и ароматом!

Пшенная каша с тыквой в горшочке!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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