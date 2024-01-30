Пшённая каша с тыквой: нежная, сладкая и очень полезная и детям, и взрослым

Пшённая каша с тыквой на молоке: вкусный и полезный завтрак в оранжевых тонах

2:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Пшенная каша с тыквой на молоке — это ароматное, сытное и неповторимо вкусное блюдо, которое подойдет как для завтрака, так и для ужина. Это блюдо, знакомое многим с детства, просто в приготовлении и обязательно понравится всем членам семьи.

Фото: commons.wikimedia.org by Nickispeaki is licensed under CC BY-SA 4.0

Для приготовления пшенной каши с тыквой на молоке вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 500 мл молока

— 400 г тыквы

— 150 г пшена

— 2,5 столовых ложки сливочного масла

— щепотка соли

— 2 столовых ложки сахара

Шаг 1. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Обратите внимание, что время приготовления может различаться, в зависимости от сорта тыквы.

Шаг 2. Промойте пшено и осушите его. Если хотите, чтобы каша была менее горькой, можно залить пшено кипятком и оставить на несколько минут.

Шаг 3. Очистите тыкву от кожуры и семян, нарежьте ее на небольшие кусочки.

Шаг 4. В кастрюлю с толстым дном положите тыкву и добавьте 50 мл воды, чтобы избежать пригорания. Тушите тыкву на среднем огне в течение 5 минут.

Шаг 5. Добавьте промытое пшено к тыкве и хорошо перемешайте. Варите смесь, время от времени помешивая, в течение примерно 10 минут.

Шаг 6. Влейте в кастрюлю молоко и добавьте сахар и щепотку соли по вкусу. По желанию можно добавить немного ванилина или заменить часть сахара на ванильный сахар.

Шаг 7. Доведите молоко до кипения, затем варите кашу на медленном огне еще примерно 5-7 минут, пока пшено не станет готовым, а тыква не станет мягкой. Если каша получается слишком густой, можно добавить немного молока.

Шаг 8. Уберите кастрюлю с огня, накройте ее крышкой и дайте каше настояться около 10 минут. Это позволит каше стать еще более нежной и насыщенной ароматами.

Шаг 9. Разложите готовую пшенную кашу с тыквой по тарелкам и добавьте на каждую порцию по кусочку сливочного масла. Подавайте кашу горячей. Можно по желанию добавить к массе мед, орехи или сухофрукты. Приятного аппетита!

Источник: сайт "1000.menu"