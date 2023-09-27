Перед началом осеннего сезона, когда организм готовится к изменениям, важно внести в свой рацион овощи, которые обогатят его полезными веществами. Этот совет даёт врач-диетолог Наталья Лазуренко, сообщает BLITZ+.
По словам специалиста, лидером среди таких овощей является тыква. Этот продукт способствует укреплению иммунитета, улучшению работы пищеварительной системы и снижению уровня холестерина.
"Тыква также богата волокнами, которые полезны для здоровья желудочно-кишечного тракта. Ее можно включать в рацион как самостоятельное блюдо, например, запечь, или использовать при приготовлении каши", — подчеркивает Лазуренко.
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