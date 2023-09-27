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Диетолог Лазуренко: тыква помогает укреплению иммунитета

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Здоровье

Перед началом осеннего сезона, когда организм готовится к изменениям, важно внести в свой рацион овощи, которые обогатят его полезными веществами. Этот совет даёт врач-диетолог Наталья Лазуренко, сообщает BLITZ+.

Диетолог Лазуренко: тыква помогает укреплению иммунитета
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

По словам специалиста, лидером среди таких овощей является тыква. Этот продукт способствует укреплению иммунитета, улучшению работы пищеварительной системы и снижению уровня холестерина.

"Тыква также богата волокнами, которые полезны для здоровья желудочно-кишечного тракта. Ее можно включать в рацион как самостоятельное блюдо, например, запечь, или использовать при приготовлении каши", — подчеркивает Лазуренко.

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Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Кирилл Янчицкий
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