Диетолог Лазуренко: тыква помогает укреплению иммунитета

0:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Перед началом осеннего сезона, когда организм готовится к изменениям, важно внести в свой рацион овощи, которые обогатят его полезными веществами. Этот совет даёт врач-диетолог Наталья Лазуренко, сообщает BLITZ+.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

По словам специалиста, лидером среди таких овощей является тыква. Этот продукт способствует укреплению иммунитета, улучшению работы пищеварительной системы и снижению уровня холестерина.

"Тыква также богата волокнами, которые полезны для здоровья желудочно-кишечного тракта. Ее можно включать в рацион как самостоятельное блюдо, например, запечь, или использовать при приготовлении каши", — подчеркивает Лазуренко.

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