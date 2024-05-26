Полезный десерт: батончики из ревеня и имбиря. Необычное сочетание продуктов, но вкус просто фантастический!

Сделайте перекус более полезным с помощью этих батончиков из ревеня и имбиря. Хотя оба ингредиента — последнее, что вы, вероятно, возьмете на десерт, в совокупности из них получится прекрасная закуска.
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Ингредиенты
3 больших яйца
1,5 стакана нарезанного кубиками ревеня
5/6 стакана сахара
3/4 стакана сливочного масла
5/8 стакана цельнозерновой муки
1 столовая ложка картофельного крахмала
1/2 чайной ложки молотого имбиря
1/4 чайной ложки соли
Сок 1/2 лимона
Приготовление
Разогрейте духовку до 175 градусов. Застелите небольшую квадратную форму для выпечки пергаментной бумагой.
В миске взбейте масло и сахар, затем добавьте муку и соль. Перемешайте, затем вылейте тесто в форму для выпечки. Выпекайте 15–20 минут.
В кастрюле сложите ревень, молотый имбирь и 3 столовые ложки сахара, готовьте на среднем огне, периодически помешивая. Пюрируйте в блендере.
В другой миске взбейте яйца, лимонный сок и 3 столовые ложки сахара. Медленно добавьте пюре из ревеня и продолжайте взбивать, пока ингредиенты не смешаются равномерно. Вмешайте картофельный крахмал.
Вылейте начинку из ревеня и имбиря на приготовленный корж. Выпекайте 25–30 минут. Разрежьте десерт на батончики.
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