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Полезный десерт: батончики из ревеня и имбиря. Необычное сочетание продуктов, но вкус просто фантастический!

Полезные батончики из ревеня и имбиря

1:37
Еда

Сделайте перекус более полезным с помощью этих батончиков из ревеня и имбиря. Хотя оба ингредиента — последнее, что вы, вероятно, возьмете на десерт, в совокупности из них получится прекрасная закуска.

Полезные батончики из ревеня и имбиря
Фото: flickr.com by Veganbaking.net is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 3 больших яйца
  • 1,5 стакана нарезанного кубиками ревеня
  • 5/6 стакана сахара
  • 3/4 стакана сливочного масла
  • 5/8 стакана цельнозерновой муки
  • 1 столовая ложка картофельного крахмала
  • 1/2 чайной ложки молотого имбиря
  • 1/4 чайной ложки соли
  • Сок 1/2 лимона

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 175 градусов. Застелите небольшую квадратную форму для выпечки пергаментной бумагой.
  2. В миске взбейте масло и сахар, затем добавьте муку и соль. Перемешайте, затем вылейте тесто в форму для выпечки. Выпекайте 15–20 минут.
  3. В кастрюле сложите ревень, молотый имбирь и 3 столовые ложки сахара, готовьте на среднем огне, периодически помешивая. Пюрируйте в блендере.
  4. В другой миске взбейте яйца, лимонный сок и 3 столовые ложки сахара. Медленно добавьте пюре из ревеня и продолжайте взбивать, пока ингредиенты не смешаются равномерно. Вмешайте картофельный крахмал.
  5. Вылейте начинку из ревеня и имбиря на приготовленный корж. Выпекайте 25–30 минут. Разрежьте десерт на батончики.
Варенье из ревеня и имбиря
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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