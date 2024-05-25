Картофель с творожным кремом: вам непременно захочется добавки

Рецепт картофеля с творожным кремом порадует любителей вкусненького

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофель с творожным кремом — простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить из простых ингредиентов и которое просто не может не понравиться!

Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Вам потребуются следующие компоненты:

1 кг картофеля;

200 г творога;

2 столовые ложки сметаны;

2 зубчика чеснока;

Зелень;

Соль и перец по вкусу.

Ниже представлены инструкции для приготовления этого замечательного блюда:

Очистите картофель и отварите его в подсоленной воде до готовности. Остудите и нарежьте на кусочки. В миске смешайте творог, сметану, измельченный чеснок, зелень, соль и перец. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились. Положите нарезанный картофель в форму для запекания и сверху выложите творожный крем. Выпекайте блюдо в разогретой духовке при температуре 180 градусов Цельсия в течение 20-25 минут, пока картофель не станет золотистым и хрустящим.

Готовый картофель с творожным кремом можно подавать горячим. Он станет отличным гарниром или самостоятельным блюдом. Приятного аппетита!