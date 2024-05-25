Картофель с творожным кремом: вам непременно захочется добавки
Рецепт картофеля с творожным кремом порадует любителей вкусненького
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Картофель с творожным кремом — простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить из простых ингредиентов и которое просто не может не понравиться!
Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Вам потребуются следующие компоненты:
- 1 кг картофеля;
- 200 г творога;
- 2 столовые ложки сметаны;
- 2 зубчика чеснока;
- Зелень;
- Соль и перец по вкусу.
Ниже представлены инструкции для приготовления этого замечательного блюда:
- Очистите картофель и отварите его в подсоленной воде до готовности. Остудите и нарежьте на кусочки.
- В миске смешайте творог, сметану, измельченный чеснок, зелень, соль и перец. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
- Положите нарезанный картофель в форму для запекания и сверху выложите творожный крем.
- Выпекайте блюдо в разогретой духовке при температуре 180 градусов Цельсия в течение 20-25 минут, пока картофель не станет золотистым и хрустящим.
Готовый картофель с творожным кремом можно подавать горячим. Он станет отличным гарниром или самостоятельным блюдом. Приятного аппетита!
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Картофель с творожным кремом
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру