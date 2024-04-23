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Нежнейшие котлетки из индейки: необычный диетический рецепт с творогом и сметаной

Котлеты из индейки на пару: безумно нежные благодаря сметане и творогу в составе

1:39
Еда

Приготовление нежных котлет из индейки на пару — это простой и полезный способ приготовления этого блюда. Ниже представлен диетический рецепт от сайта "Лайфхакер.ру".

Котлеты из индейки на пару: безумно нежные благодаря сметане и творогу в составе
Фото: flickr. com by Heather Kennedy is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Количество порций: 4

Ингредиенты:

— 1 лук репчатый,

— 500 г филе индейки,

— Зелень (по вкусу),

— 1 яйцо,

— 180 г обезжиренного творога,

— 30 г обезжиренной сметаны,

— 30 г манной крупы,

— Соль и перец (по вкусу).

Приготовление:

  1. Измельчите лук и филе индейки в блендере. Добавьте рубленую зелень, яйцо, творог, сметану и манную крупу. Посолите и поперчите по вкусу. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно смешались. Дайте смеси постоять на 15 минут, чтобы манная крупа набухла.
  2. Сформируйте котлеты из получившейся массы, используя ложку или форму для котлет. Уложите котлеты на паровую решетку или использовать пароварку.
  3. Подготовьте пароварку, добавьте достаточно воды и установите решётку с котлетами. Закройте и готовьте на пару около 30 минут, пока котлеты полностью не пропекутся.

Готовые котлеты из индейки на пару подавайте горячими, как основное блюдо или с гарниром и соусом по вашему выбору. Этот рецепт позволит вам насладиться нежными и здоровыми котлетами из индейки, приготовленными на пару. Они отлично сочетаются с различными салатами или овощами. Попробуйте и наслаждайтесь вкусом!

Котлеты рецепт. Котлеты из индейки на пару. Детский рецепт.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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