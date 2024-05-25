Порадуйте сидящих на диете вкусненьким: запеките яблоки с творогом, орехами и изюмом

Рецепт запечённых яблок с творогом — это простое и питательное блюдо, которое можно приготовить из доступных ингредиентов. Это блюдо особенно понравится тем, кто сидит на диете.
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Вам понадобятся следующие компоненты для 4 порций:
4 крупных яблока;
100 г свежего творога;
10 г орехов;
10 г изюма;
Сахар (или сахарозаменитель) по вкусу;
Корица по вкусу.
Вот пошаговая инструкция для приготовления запечённых яблок с творогом:
В миске смешайте творог, измельченные орехи, изюм, сахар или сахарозаменитель и корицу. Это будет начинка для яблок.
Очистите яблоки от сердцевины и удалите верхушки.
Наполните полости яблок приготовленной начинкой из творога.
Положите верхушки обратно на яблоки.
Выпекайте яблоки в разогретой духовке при температуре 180 градусов Цельсия в течение 15-20 минут. Можно также использовать микроволновую печь для запекания.
Запеченные яблоки с творогом являются источником белка, витамина D и железа. Это полезное и вкусное блюдо, которое также понравится детям. Оно может быть включено в рацион людей с проблемами пищеварения. Приятного аппетита!
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Яблоки, запеченные в духовке, фаршированные творогом, и орехами с изюмом!