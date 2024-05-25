Порадуйте сидящих на диете вкусненьким: запеките яблоки с творогом, орехами и изюмом

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Яблоки, запечённые с творогом: лёгкое диетическое блюдо

1:21
Еда

Рецепт запечённых яблок с творогом — это простое и питательное блюдо, которое можно приготовить из доступных ингредиентов. Это блюдо особенно понравится тем, кто сидит на диете.

Яблоки, запечённые с творогом: лёгкое диетическое блюдо
Фото: commons.wikimedia.org by Brücke-Osteuropa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Вам понадобятся следующие компоненты для 4 порций:

  • 4 крупных яблока;
  • 100 г свежего творога;
  • 10 г орехов;
  • 10 г изюма;
  • Сахар (или сахарозаменитель) по вкусу;
  • Корица по вкусу.

Вот пошаговая инструкция для приготовления запечённых яблок с творогом:

  1. В миске смешайте творог, измельченные орехи, изюм, сахар или сахарозаменитель и корицу. Это будет начинка для яблок.
  2. Очистите яблоки от сердцевины и удалите верхушки.
  3. Наполните полости яблок приготовленной начинкой из творога.
  4. Положите верхушки обратно на яблоки.
  5. Выпекайте яблоки в разогретой духовке при температуре 180 градусов Цельсия в течение 15-20 минут. Можно также использовать микроволновую печь для запекания.

Запеченные яблоки с творогом являются источником белка, витамина D и железа. Это полезное и вкусное блюдо, которое также понравится детям. Оно может быть включено в рацион людей с проблемами пищеварения. Приятного аппетита!

Яблоки, запеченные в духовке, фаршированные творогом, и орехами с изюмом!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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