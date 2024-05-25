Порадуйте сидящих на диете вкусненьким: запеките яблоки с творогом, орехами и изюмом

Яблоки, запечённые с творогом: лёгкое диетическое блюдо

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Рецепт запечённых яблок с творогом — это простое и питательное блюдо, которое можно приготовить из доступных ингредиентов. Это блюдо особенно понравится тем, кто сидит на диете.

Фото: commons.wikimedia.org by Brücke-Osteuropa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Вам понадобятся следующие компоненты для 4 порций:

4 крупных яблока;

100 г свежего творога;

10 г орехов;

10 г изюма;

Сахар (или сахарозаменитель) по вкусу;

Корица по вкусу.

Вот пошаговая инструкция для приготовления запечённых яблок с творогом:

В миске смешайте творог, измельченные орехи, изюм, сахар или сахарозаменитель и корицу. Это будет начинка для яблок. Очистите яблоки от сердцевины и удалите верхушки. Наполните полости яблок приготовленной начинкой из творога. Положите верхушки обратно на яблоки. Выпекайте яблоки в разогретой духовке при температуре 180 градусов Цельсия в течение 15-20 минут. Можно также использовать микроволновую печь для запекания.

Запеченные яблоки с творогом являются источником белка, витамина D и железа. Это полезное и вкусное блюдо, которое также понравится детям. Оно может быть включено в рацион людей с проблемами пищеварения. Приятного аппетита!