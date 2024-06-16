Учёные вместе с военными ведут работу на Курильской гряде: планируется создание трехмерной карты острова Матуа

Учёные планируют создать цифровую трехмерную карту острова Матуа Курильской гряды

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука

На Курильских островах началась топогеодезическая экспедиция фонда "Люди моря", Русского географического общества (РГО) и гидрографической службы Тихоокеанского флота по созданию цифровой модели рельефа острова Матуа.

Фото: commons.wikimedia.org by S Solomonov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Экспедиция будет проводиться в течение двух месяцев, в ходе которых специалисты компании "Фертоинг" выполнят топогеодезическое исследование и аэрофотосъемку острова для создания цифровой трехмерной карты. Эти данные будут опубликованы на ГИС-портале "Россия — от моря до моря" и будут полезны для дальнейших исследований острова, сообщает ТАСС.

Матуа является вулканическим островом с высотными перепадами до 1,5 км, что усложняет его обследование. Остров имеет богатую военную историю, на нем находилась крупная японская военно-морская база, сдавшаяся советским войскам в 1945 году. В 2016–2017 годах РГО и Тихоокеанский флот провели там две экспедиции, исследовавшие 97 объектов инфраструктуры, включая военные сооружения. Текущая экспедиция также создаст трехмерные модели научно-исторически ценных объектов.