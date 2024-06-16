Появление тёмных пятен на коже во время беременности: причины, диагностика и профилактика

Беременность — период, когда женщина переживает множество изменений в своем организме, включая возможное появление пигментации на лице и теле. Это явление известно как мелазма и проявляется в виде коричневых или темных пятен на коже. Давайте рассмотрим, какие факторы могут спровоцировать появление этой проблемы и как её можно предотвратить.
Мелазма обычно проявляется в нескольких вариантах: центрофациальный, маларный и нижнечелюстной. Центрофациальный тип, охватывающий нос, лоб и верхнюю губу, является наиболее распространенным.
Причины мелазмы включают воздействие ультрафиолетовых лучей, гормональные изменения в организме, включая повышенные уровни эстрогенов и прогестерона, а также генетические предрасположенности и медикаментозные препараты. У женщин с низким уровнем гемоглобина или подверженных хроническим стрессам также может возникнуть гиперпигментация.
Для диагностики мелазмы достаточно визуального осмотра дерматологом. Он также может использовать лампу Вуда для определения глубины поражения кожи. Лечение мелазмы включает применение различных терапевтических кремов и процедур, таких как гидрохинон, третиноин и азелаиновая кислота. Однако многие из этих средств не рекомендуются для использования во время беременности из-за возможных побочных эффектов.
Соблюдение этих рекомендаций поможет вам минимизировать риск развития мелазмы во время беременности и сохранить кожу здоровой и сияющей.
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