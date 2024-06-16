Появление тёмных пятен на коже во время беременности: причины, диагностика и профилактика

Как предотвратить мелазму во время беременности: советы и рекомендации

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Беременность — период, когда женщина переживает множество изменений в своем организме, включая возможное появление пигментации на лице и теле. Это явление известно как мелазма и проявляется в виде коричневых или темных пятен на коже. Давайте рассмотрим, какие факторы могут спровоцировать появление этой проблемы и как её можно предотвратить.

Фото: unsplash.com by Camila Cordeiro is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Причины и виды мелазмы

Мелазма обычно проявляется в нескольких вариантах: центрофациальный, маларный и нижнечелюстной. Центрофациальный тип, охватывающий нос, лоб и верхнюю губу, является наиболее распространенным.

Причины мелазмы включают воздействие ультрафиолетовых лучей, гормональные изменения в организме, включая повышенные уровни эстрогенов и прогестерона, а также генетические предрасположенности и медикаментозные препараты. У женщин с низким уровнем гемоглобина или подверженных хроническим стрессам также может возникнуть гиперпигментация.

Диагностика и лечение

Для диагностики мелазмы достаточно визуального осмотра дерматологом. Он также может использовать лампу Вуда для определения глубины поражения кожи. Лечение мелазмы включает применение различных терапевтических кремов и процедур, таких как гидрохинон, третиноин и азелаиновая кислота. Однако многие из этих средств не рекомендуются для использования во время беременности из-за возможных побочных эффектов.

Профилактические меры для предотвращения мелазмы

Избегать УФ-излучения: используйте солнцезащитные средства с высоким SPF и избегайте длительного нахождения на солнце. Носить защитную одежду: включая широкополые шляпы и кофты с длинными рукавами. Использовать безопасные косметические средства: выбирайте продукты, не содержащие агрессивные химические компоненты. Поддерживать здоровый образ жизни: включая правильное питание, достаточное употребление воды и минимизацию стресса. Консультироваться с врачом: если возникли признаки мелазмы, обратитесь к дерматологу для определения наилучшего плана лечения.

Соблюдение этих рекомендаций поможет вам минимизировать риск развития мелазмы во время беременности и сохранить кожу здоровой и сияющей.