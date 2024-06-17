Что нужно есть мужчинам и женщинам, чтобы улучшить сексуальную жизнь?

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Bristolpost.co.uk: врач Бэйли рассказала, как нужно питаться, чтобы повысить либидо

1:56
Еда

Специалист в области общей практики Клэр Бэйли разделила свои знания о том, какое питание может помочь людям с низким либидо в улучшении их сексуальной жизни.

Bristolpost.co.uk: врач Бэйли рассказала, как нужно питаться, чтобы повысить либидо
Фото: flickr. com by Klearchos Kapoutsis is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Доктор Бэйли рекомендует придерживаться средиземноморской диеты, которая включает фрукты, овощи, нежирные источники белка и цельнозерновые продукты. Эта диета может не только сказываться на физическом и психическом здоровье, но и поддерживать сексуальное влечение, пишет Bristolpost.co.uk.

Для женщин доктор Бэйли рекомендует употреблять продукты, богатые цинком и фитоэстрогенами. Орехи, семена льна, устрицы, кунжут и нут содержат компоненты, подобные женскому половому гормону эстрогену, которые могут способствовать повышению либидо.

С целью улучшения либидо у мужчин доктор Бэйли советует употреблять свеклу, которая считается естественным афродизиаком. Свекла может быть полезна, так как способствует увеличению притока крови к половым органам.

"Если вашему мужу нужно немного подкрепиться, то есть определённые продукты, которые ему стоит добавить в свой рацион. Например, свекла уже давно считается афродизиаком. Свекла для мужчин действует немного как виагра", — сказала доктор Бэйли.

Доктор также рекомендует увеличить потребление омега-3 жирных кислот, например, через употребление жирной рыбы, чтобы повысить уровень тестостерона.

Необходимо помнить, что эти рекомендации относятся к общим принципам здорового питания, которые могут оказать положительное влияние на сексуальное здоровье. Однако каждый организм уникален, и важно получить конкретные рекомендации и советы от врача в зависимости от своих индивидуальных потребностей и состояния здоровья.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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