Что нужно есть мужчинам и женщинам, чтобы улучшить сексуальную жизнь?

Bristolpost.co.uk: врач Бэйли рассказала, как нужно питаться, чтобы повысить либидо

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Специалист в области общей практики Клэр Бэйли разделила свои знания о том, какое питание может помочь людям с низким либидо в улучшении их сексуальной жизни.

Фото: flickr. com by Klearchos Kapoutsis is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Доктор Бэйли рекомендует придерживаться средиземноморской диеты, которая включает фрукты, овощи, нежирные источники белка и цельнозерновые продукты. Эта диета может не только сказываться на физическом и психическом здоровье, но и поддерживать сексуальное влечение, пишет Bristolpost.co.uk.

Для женщин доктор Бэйли рекомендует употреблять продукты, богатые цинком и фитоэстрогенами. Орехи, семена льна, устрицы, кунжут и нут содержат компоненты, подобные женскому половому гормону эстрогену, которые могут способствовать повышению либидо.

С целью улучшения либидо у мужчин доктор Бэйли советует употреблять свеклу, которая считается естественным афродизиаком. Свекла может быть полезна, так как способствует увеличению притока крови к половым органам.

"Если вашему мужу нужно немного подкрепиться, то есть определённые продукты, которые ему стоит добавить в свой рацион. Например, свекла уже давно считается афродизиаком. Свекла для мужчин действует немного как виагра", — сказала доктор Бэйли.

Доктор также рекомендует увеличить потребление омега-3 жирных кислот, например, через употребление жирной рыбы, чтобы повысить уровень тестостерона.

Необходимо помнить, что эти рекомендации относятся к общим принципам здорового питания, которые могут оказать положительное влияние на сексуальное здоровье. Однако каждый организм уникален, и важно получить конкретные рекомендации и советы от врача в зависимости от своих индивидуальных потребностей и состояния здоровья.