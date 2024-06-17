В Америке дикие свиньи наносят ущерб сельскохозяйственным угодьям

В США от "нашествия" диких свиней страдают фермерские хозяйства

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

По оценкам Министерства сельского хозяйства США, популяция диких свиней “быстро растет” и составляет около 6 млн. В одном только Техасе насчитывается 1,5 миллиона свиней. Об этом передает Forbes.

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Свиньи были завезены в Америку еще в XV веке испанскими колонистами. В настоящее время эти животные населяют 35 штатов, включая все округа Флориды, Южной Каролины, Джорджии, Алабамы, Миссисипи, Арканзаса, Гавайев и все округа Луизианы, Техаса и Калифорнии и т.д. Ежегодный ущерб сельскому хозяйству от "нашествия" диких свиней составляет примерно примерно на 1,5 миллиона долларов.

Научный сотрудник Национальной лаборатории Саванна-Ривер Джон Майер считает, что “единственным решением” для борьбы со свиньями является “смертельное уничтожение”, в частности, отлов и эвтаназия.

Известно, что помимо нанесения ущерба сельскохозяйственным угодьям и угрозы домашнему скоту, дикие свиньи являются переносчиками около 40 паразитов и более 30 вирусных и бактериальных заболеваний.