АТОР назвал самые доступные для россиян направления отдыха в странах ближнего зарубежья

Топ доступных направлений отдыха для россиян

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) составили рейтинг наиболее доступных для российских туристов направлений отдыха в странах ближнего зарубежья. Как сообщает "Общественная служба новостей", лидером списка стала Белоруссия.

Фото: unsplash.com by Клем Оноджегуо is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Самым дорогим направлением признан Казахстан. Среди популярных направлений также выделяются Узбекистан, Армения, Казахстан, Белоруссия, Азербайджан, Киргизия и Грузия. Стоимость туров в Белоруссию начинается от 30 тысяч рублей на двоих с перелетом, в Узбекистан — от 55 тысяч рублей, в Армению — от 86 тысяч рублей.

Далее в рейтинге следуют Киргизия, Грузия, Азербайджан и Казахстан, где стоимость путевки стартует от 153 тысяч рублей.

Специалисты АТОР прогнозируют, что за летние месяцы страны СНГ, Азербайджан и Грузия примут не менее 90 тысяч туристов. Однако, по их мнению, эти объемы не позволят этим странам войти в топ-5 выездных направлений по спросу в летний сезон.