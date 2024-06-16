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Введен механизм блокировки продажи просроченной и нелегальной молочной продукции

Кассы будут блокировать продажи просроченной молочной продукции

1:23
Экономика

С начала мая в крупных торговых сетях введен механизм блокировки продажи просроченной и нелегальной молочной продукции, а также бутилированной воды. Постановление правительства, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным в ноябре 2023 года, стало основой для новой системы.

Кассы будут блокировать продажи просроченной молочной продукции
Фото: mos.ru by Евгений Самарин is licensed under public domain

Ранее существовал разрешительный режим, который при помощи государственной системы маркировки "Честный знак" блокировал продажу нелегальных и просроченных товаров. Этот режим поэтапно начал действовать с апреля и касался табака и разливного пива.

Теперь при покупке молока или воды на кассе супермаркета технически невозможно продать просроченный или нелегальный товар. Механизм работает как на обычных кассах, так и на кассах самообслуживания. При сканировании кода продукции касса проверяет информацию в системе маркировки "Честный знак" и, если выявляются отклонения, сообщает, что такой товар нельзя продавать. Если магазин не подключен к новой системе или все же продает нелегальные товары, данные из "Честного знака" передаются в Роспотребнадзор для проведения проверки.

На данный момент система действует только в крупных магазинах, но с 1 сентября будет распространена на всю розницу.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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