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Спрятать или выделить: как цвет выключателя света влияет на дизайн интерьера

Как выбрать цвет выключателей света для вашего интерьера

1:43
Недвижимость

Даже такие мелочи, как выключатели света, могут играть важную роль в дизайне интерьера.

Как выбрать цвет выключателей света для вашего интерьера
Фото: Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0

Они могут быть заметными и привлекать внимание, или же сливаться с окружающим интерьером — выбор за вами.

ADVICE.NEWS предлагает несколько советов от дизайнеров интерьеров по выбору цвета этих элементов.

Контраст
Часто рекомендуется выбирать цвет выключателя, который контрастирует с цветом стены, чтобы обеспечить его заметность и удобство использования.

Например, на светлых стенах темные выключатели создадут яркий визуальный контраст, делая их более заметными и доступными.

Камуфляж
Если вы предпочитаете более сдержанный вид, можно выбрать выключатель, который сливается с цветом стены.

Этот подход позволяет создать цельный и аккуратный внешний вид, делая выключатели менее заметными.

Стиль и декор
Если у вас есть определенная тема или цветовая схема, выберите выключатели, которые дополняют или соответствуют ей.

Например, в комнате с теплыми тонами, выключатели в бежевых или коричневых оттенках могут улучшить общую эстетику.

Последовательность
Некоторые предпочитают использовать одинаковый цвет выключателей во всем доме для создания единообразия.

Для этого часто выбирают нейтральные цвета, такие как белый, светло-серый или кремовый.

Доступность и видимость
Если важна видимость и доступность, особенно для людей с нарушениями зрения или в слабо освещенных местах, рекомендуется выбирать выключатели, которые сильно контрастируют с цветом стен.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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