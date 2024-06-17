Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно использовать тахометр для продления жизни двигателя автомобиля
Российские учёные открыли уникальные горные породы в Дагестане
Билли Айлиш рассказала, что сказала бы десятилетней себе о дружбе с Джастином Бибером
Турпоток на Камчатке может превысить 1 млн человек
Все "за" и "против" выращивания болгарского перца
Кинологи назвали правила поведения с агрессивной собакой
Особенности гиалуроновой диеты и её преимущества
Почему автотуристам необходимо купить полис КАСКО
Как выбрать цвет выключателей света для вашего интерьера
Как исправить слишком тёмный тональный крем: семь простых советов для идеального макияжа

Что делать, если тональный крем оказался слишком тёмным?

2:12
Моя семья » Красота и стиль

Подбор оттенка тонального крема — важный этап в макияже. Но что делать, если купленный вами продукт оказался слишком темным? Не всегда есть возможность приобрести новое тональное средство. Вот несколько способов исправить ситуацию и сделать оттенок подходящим от портала stylecraze.com.

Что делать, если тональный крем оказался слишком тёмным?
Фото: pexels.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Увлажняющий крем

Нанесите немного тонального крема на тыльную сторону ладони и добавьте несколько капель увлажняющего крема. Тщательно перемешайте и проверьте оттенок. Если нужно, добавьте еще увлажняющего крема. Этот метод уменьшает пигментацию и делает тон более светлым.

Светлая пудра

Если у вас есть светлая финишная пудра, нанесите её поверх тонального крема. Это осветлит пигментацию и придаст коже естественный вид.

Влажный спонж

Смочите спонж водой, отожмите лишнюю влагу и нанесите тональный крем легкими движениями. Это обеспечит более ровный тон и тонкое покрытие.

Для создания контуринга

Нанесите консилер на зону под глазами, подбородок, скулы и центр лба и аккуратно растушуйте. Затем нанесите тональный крем, избегая участков с консилером, чтобы не затемнить их. Это создаст эффект контуринга и подчеркнет черты вашего лица.

Экономное использование

Тёмный тональный крем можно использовать точечно, как консилер, для маскировки отдельных участков. Это сэкономит продукт и позволит вам пользоваться им дольше.

Смешивание с более светлым тональным средством

Если у вас есть слишком светлый тональный крем, смешайте его с тёмным. Возьмите одну часть крема и постепенно добавляйте другую, пока не получите нужный оттенок.

Отложите до лета

Если ни один из методов не подошел, оставьте крем до лета. Загар сделает вашу кожу смуглее, и тёмный тональный крем будет идеален для использования в этот период.

Эти советы помогут вам скорректировать оттенок тонального крема и не допустить его бесполезного лежания в косметичке.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Почему выключение двигателя при работающем кондиционере может дорого вам обойтись

Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.

Почему не рекомендуется глушить двигатель с включённым кондиционером
Чем подкормить цветы в июне?
Заряжаем цветы на бурное цветение: в июне подкормите эх этими удобрениями
Огурцов будет навалом: в июне внесите эту подкормку из простых ингредиентов — урожайность будет высокой
Царственные лилии: сделайте это в июне и июле для пышного цветения
Украинские каналы врут об окружении бойцов армии России на Агрегатном заводе Дмитрий Плотников Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин Мирный план Путина по Украине отвергнут. Последствия: у РФ будут новые субъекты Любовь Степушова
С ними невозможно жить: самые вредные породы собак
Фигуристка Татьяна Волосожар рассказала о непростом периоде после родов
Как надежно закрепить присоску на стекле автомобиля
Как надежно закрепить присоску на стекле автомобиля
Последние материалы
Особенности гиалуроновой диеты и её преимущества
Почему автотуристам необходимо купить полис КАСКО
Как выбрать цвет выключателей света для вашего интерьера
Тренер рассказала, как правильно делать боковые выпады
Что делать, если тональный крем оказался слишком тёмным?
Bristolpost.co.uk: врач Бэйли рассказала, как нужно питаться, чтобы повысить либидо
Ирина Горбачёва призналась, что из-за СВО перестала общаться с Марией Машковой
В США от "нашествия" диких свиней страдают фермерские хозяйства
Путешественница раскрыла правду об отдыхе в Абхазии
"АвтоВАЗ" испытывает трудности с электрикой в новых прототипах LADA Iskra
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников