Как исправить слишком тёмный тональный крем: семь простых советов для идеального макияжа

Что делать, если тональный крем оказался слишком тёмным?

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Подбор оттенка тонального крема — важный этап в макияже. Но что делать, если купленный вами продукт оказался слишком темным? Не всегда есть возможность приобрести новое тональное средство. Вот несколько способов исправить ситуацию и сделать оттенок подходящим от портала stylecraze.com.

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Увлажняющий крем

Нанесите немного тонального крема на тыльную сторону ладони и добавьте несколько капель увлажняющего крема. Тщательно перемешайте и проверьте оттенок. Если нужно, добавьте еще увлажняющего крема. Этот метод уменьшает пигментацию и делает тон более светлым.

Светлая пудра

Если у вас есть светлая финишная пудра, нанесите её поверх тонального крема. Это осветлит пигментацию и придаст коже естественный вид.

Влажный спонж

Смочите спонж водой, отожмите лишнюю влагу и нанесите тональный крем легкими движениями. Это обеспечит более ровный тон и тонкое покрытие.

Для создания контуринга

Нанесите консилер на зону под глазами, подбородок, скулы и центр лба и аккуратно растушуйте. Затем нанесите тональный крем, избегая участков с консилером, чтобы не затемнить их. Это создаст эффект контуринга и подчеркнет черты вашего лица.

Экономное использование

Тёмный тональный крем можно использовать точечно, как консилер, для маскировки отдельных участков. Это сэкономит продукт и позволит вам пользоваться им дольше.

Смешивание с более светлым тональным средством

Если у вас есть слишком светлый тональный крем, смешайте его с тёмным. Возьмите одну часть крема и постепенно добавляйте другую, пока не получите нужный оттенок.

Отложите до лета

Если ни один из методов не подошел, оставьте крем до лета. Загар сделает вашу кожу смуглее, и тёмный тональный крем будет идеален для использования в этот период.

Эти советы помогут вам скорректировать оттенок тонального крема и не допустить его бесполезного лежания в косметичке.