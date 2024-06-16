Опасности отдыха в Абхазии: канализационные стоки и проблемы с сервисом

Путешественница раскрыла правду об отдыхе в Абхазии

Путешественница, вернувшаяся из Абхазии, поделилась своими впечатлениями о стране, отметив как плюсы, так и минусы пребывания там. Она указала на потенциальные риски для здоровья, связанные с отсутствием очистных сооружений и сбросом грязи прямо в море.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Сначала было очень страшно, и этот страх оказался оправдан. Если кто-то не видит канализацию, которая уходит в море, это не значит, что ее нет. Она есть. У них просто нет очистных сооружений — это факт", — цитирует путешественницу Monavista.

По ее словам, туристы столкнулись с недобросовестным отношением местных жителей, и хороший сервис был доступен только за дополнительную плату. Чтобы посетить достопримечательности без толп туристов, приходилось покупать индивидуальные путевки. Кроме того, туристы избегали купания в море, чтобы не заразиться ротавирусом, поскольку канализационные стоки заражают воду бактериями. Однако, несмотря на все меры предосторожности, они все равно заболели и обнаружили отсутствие аптек.

Среди плюсов путешественница отметила живописную природу и вкусную аджику, но все же порекомендовала выбирать проверенные курорты с хорошей репутацией.

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