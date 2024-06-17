Всё о КАСКО: как получить компенсацию при отсутствии ОСАГО у виновника аварии и на что обратить внимание

Почему автотуристам необходимо купить полис КАСКО

0:59 Your browser does not support the audio element. Страхование

Наличие страхового полиса КАСКО обеспечивает возможность получения компенсации даже в случае, если виновник аварии не имеет обязательного полиса ОСАГО.

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Эксперты отмечают, что при наличии КАСКО страховая компания возместит расходы, даже если другой участник ДТП не застрахован по ОСАГО.

В противном случае придётся обращаться в суд для возмещения ущерба, что может занять значительное время. Многие страховые компании предлагают временные полисы, например, страхование на месяц.

Также существует мини-КАСКО, который стоит значительно дешевле полного, но покрывает меньшее количество рисков. Тем не менее, страхователь может выбрать конкретные риски для страхования своего автомобиля.

Перед заключением договора страхования необходимо внимательно изучить условия, включая список покрываемых случаев, исключения и условия получения страховой выплаты.