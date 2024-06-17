Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Все "за" и "против" выращивания болгарского перца
Кинологи назвали правила поведения с агрессивной собакой
Особенности гиалуроновой диеты и её преимущества
Как выбрать цвет выключателей света для вашего интерьера
Тренер рассказала, как правильно делать боковые выпады
Что делать, если тональный крем оказался слишком тёмным?
Bristolpost.co.uk: врач Бэйли рассказала, как нужно питаться, чтобы повысить либидо
Ирина Горбачёва призналась, что из-за СВО перестала общаться с Марией Машковой
В США от "нашествия" диких свиней страдают фермерские хозяйства
Всё о КАСКО: как получить компенсацию при отсутствии ОСАГО у виновника аварии и на что обратить внимание

Почему автотуристам необходимо купить полис КАСКО

0:59
Страхование

Наличие страхового полиса КАСКО обеспечивает возможность получения компенсации даже в случае, если виновник аварии не имеет обязательного полиса ОСАГО.

Почему автотуристам необходимо купить полис КАСКО
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эксперты отмечают, что при наличии КАСКО страховая компания возместит расходы, даже если другой участник ДТП не застрахован по ОСАГО.

В противном случае придётся обращаться в суд для возмещения ущерба, что может занять значительное время. Многие страховые компании предлагают временные полисы, например, страхование на месяц.

Также существует мини-КАСКО, который стоит значительно дешевле полного, но покрывает меньшее количество рисков. Тем не менее, страхователь может выбрать конкретные риски для страхования своего автомобиля.

Перед заключением договора страхования необходимо внимательно изучить условия, включая список покрываемых случаев, исключения и условия получения страховой выплаты.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Почему выключение двигателя при работающем кондиционере может дорого вам обойтись

Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.

Почему не рекомендуется глушить двигатель с включённым кондиционером
Чем подкормить цветы в июне?
Заряжаем цветы на бурное цветение: в июне подкормите эх этими удобрениями
Огурцов будет навалом: в июне внесите эту подкормку из простых ингредиентов — урожайность будет высокой
Царственные лилии: сделайте это в июне и июле для пышного цветения
Украинские каналы врут об окружении бойцов армии России на Агрегатном заводе Дмитрий Плотников Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин Мирный план Путина по Украине отвергнут. Последствия: у РФ будут новые субъекты Любовь Степушова
С ними невозможно жить: самые вредные породы собак
Фигуристка Татьяна Волосожар рассказала о непростом периоде после родов
Как надежно закрепить присоску на стекле автомобиля
Как надежно закрепить присоску на стекле автомобиля
Последние материалы
Особенности гиалуроновой диеты и её преимущества
Почему автотуристам необходимо купить полис КАСКО
Как выбрать цвет выключателей света для вашего интерьера
Тренер рассказала, как правильно делать боковые выпады
Что делать, если тональный крем оказался слишком тёмным?
Bristolpost.co.uk: врач Бэйли рассказала, как нужно питаться, чтобы повысить либидо
Ирина Горбачёва призналась, что из-за СВО перестала общаться с Марией Машковой
В США от "нашествия" диких свиней страдают фермерские хозяйства
Путешественница раскрыла правду об отдыхе в Абхазии
"АвтоВАЗ" испытывает трудности с электрикой в новых прототипах LADA Iskra
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников