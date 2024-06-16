LADA Iskra: серьезные проблемы с электрикой на предсерийных моделях — запуск под угрозой

"АвтоВАЗ" испытывает трудности с электрикой в новых прототипах LADA Iskra

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Компания "АвтоВАЗ" столкнулась с многочисленными проблемами электрики в предсерийных прототипах новой LADA Iskra, сообщает Telegram-канал "Автопоток".

Фото: Wikipedia by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

Некоторые автомобили имеют работающие зажигание, но не функционирующие фары и подсветку приборов, у других наоборот. Темп покраски кузовов также снижен до минимума — всего один-два кузова в неделю.

Дебют седана LADA Iskra состоялся 5 июня, а начало производства запланировано на начало следующего года. Модель будет выпускаться с тремя вариантами двигателей и коробок передач, с рекомендованным бензином АИ-95, но допускается и АИ-92.