LADA Iskra: серьезные проблемы с электрикой на предсерийных моделях — запуск под угрозой

Компания "АвтоВАЗ" столкнулась с многочисленными проблемами электрики в предсерийных прототипах новой LADA Iskra, сообщает Telegram-канал "Автопоток".
Некоторые автомобили имеют работающие зажигание, но не функционирующие фары и подсветку приборов, у других наоборот. Темп покраски кузовов также снижен до минимума — всего один-два кузова в неделю.
Дебют седана LADA Iskra состоялся 5 июня, а начало производства запланировано на начало следующего года. Модель будет выпускаться с тремя вариантами двигателей и коробок передач, с рекомендованным бензином АИ-95, но допускается и АИ-92.
Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.