Тренер рассказала, как правильно делать боковые выпады

Фитнес-тренер Янина Колпакова рассказала, с помощью какого упражнения можно добиться подтянутых ягодиц и рельефных ног.

Фото: commons.wikimedia.org by Hanako.R is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license