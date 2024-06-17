Тренер рассказала, как правильно делать боковые выпады

Фитнес-тренер Янина Колпакова рассказала, с помощью какого упражнения можно добиться подтянутых ягодиц и рельефных ног.
Для этого отлично подойдут боковые выпады.
Дело в том, что боковые выпады активируют ягодичные мышцы, помогая укрепить их и создать более круглую и подтянутую форму. Это упражнение включает крупные мышцы ног, квадрицепсы, бёдра и икры, способствуя их развитию.
Чтобы выполнить упражнение, встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки сомкните в замок перед грудью.
Затем сделайте шаг в сторону одной ногой, сохраняйте спину прямой. Во время шага нужно согнуть колено и отвести таз назад. Корпус можно немного наклонить вперёд.
"Важно, чтобы согнутое колено не выходило за линию пальцев ноги. Вторая нога должна быть вытянута", — цитирует тренера "Чемпионат"
Затем вернитесь в исходное положение, отталкиваясь пяткой согнутой ноги. Повторите упражнение на другую сторону.
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