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Тренер рассказала, как правильно делать боковые выпады

Тренер рассказала, как правильно делать боковые выпады

Спорт

Фитнес-тренер Янина Колпакова рассказала, с помощью какого упражнения можно добиться подтянутых ягодиц и рельефных ног.

Тренер рассказала, как правильно делать боковые выпады
Фото: commons.wikimedia.org by Hanako.R is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Для этого отлично подойдут боковые выпады.

Дело в том, что боковые выпады активируют ягодичные мышцы, помогая укрепить их и создать более круглую и подтянутую форму. Это упражнение включает крупные мышцы ног, квадрицепсы, бёдра и икры, способствуя их развитию.

Чтобы выполнить упражнение, встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки сомкните в замок перед грудью.

Затем сделайте шаг в сторону одной ногой, сохраняйте спину прямой. Во время шага нужно согнуть колено и отвести таз назад. Корпус можно немного наклонить вперёд.

"Важно, чтобы согнутое колено не выходило за линию пальцев ноги. Вторая нога должна быть вытянута", — цитирует тренера "Чемпионат"

Затем вернитесь в исходное положение, отталкиваясь пяткой согнутой ноги. Повторите упражнение на другую сторону.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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