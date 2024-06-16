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Время принимать воду: когда лучше поливать помидоры в теплице - утром или вечером?

Выбираем идеальное время для полива помидоров

2:50
Садоводство » Овощи

Правильный выбор времени для полива помидоров в теплице - важный фактор, влияющий на их урожайность и здоровье растений. От этого зависит, насколько эффективно вода будет усваиваться корневой системой и как отразится полив на температурном и влажностном режиме в самой теплице.

Выбираем идеальное время для полива помидоров
Фото: flickr. com by Harry Rose is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Традиционно считается, что лучше всего поливать помидоры утром. Это обусловлено несколькими причинами:

  • утренняя прохлада. Когда температура воздуха в теплице ещё невысокая, вода медленнее испаряется с поверхности почвы, позволяя растениям максимально эффективно её усвоить;
  • водный баланс. Утром помидоры не испытывают сильного стресса от нехватки влаги, как это может быть в жаркий дневной период. Утренний полив компенсирует её потерю за ночь;
  • профилактика заболеваний. При поливе вечером влажность воздуха в теплице ночью может оставаться высокой, что способствует развитию грибковых болезней. Утренний полив позволяет почве и растениям просохнуть до наступления темноты.

Некоторые огородники предпочитают поливать свои помидоры вечером. Такой подход также имеет свои преимущества:

  • экономия воды. Вечером испарение влаги из почвы происходит медленнее, поэтому требуется меньше воды для полива;
  • комфорт для растений. Вечерняя прохлада и высокая влажность воздуха в ночные часы позволяют помидорам более комфортно переносить дневную жару.
  • стимуляция роста. Ночью активно идут процессы фотосинтеза, поэтому вечерний полив способствует более интенсивному росту и развитию растений.

Чтобы определить оптимальное время для полива помидоров, специалисты советуют учитывать следующие факторы:

  • климатические условия. В регионах с жарким и сухим климатом предпочтительнее утренний полив, а в более прохладных - вечерний;
  • возраст растений. Молодые помидоры лучше поливать утром, чтобы обеспечить их достаточной влагой на весь день. Для взрослых растений подходит вечерний полив;
  • состояние грунта. Если почва быстро высыхает, то оптимальнее утренний полив. Если же она медленно теряет влагу, вечерний будет более эффективным.

Кроме того, важно равномерно распределять поливы в течение всего периода вегетации помидоров, не допуская резких колебаний влажности грунта.

Таким образом, однозначного ответа на вопрос "утром или вечером" нет. Выбор времени полива зависит от конкретных климатических условий и особенностей выращивания помидоров в теплице. Необходимо экспериментировать и находить оптимальное решение для своих растений.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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