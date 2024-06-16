Оригинальная пицца совсем без муки: в её основе — довольно неожиданный ингредиент

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Диетическая пицца для худеющих: готовится на основе из цветной капусты

2:14
Еда

Для приготовления более диетической и нежирной пиццы вы можете использовать основу из цветной капусты вместо традиционного теста на основе муки. Этот рецепт поможет вам приготовить вкусное и полезное блюдо без лишних калорий.

Диетическая пицца для худеющих: готовится на основе из цветной капусты
Фото: Mmm... pizza night Uploaded by Fæ by jeffreyw is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Ингредиенты:

  • Крупная головка цветной капусты,
  • 1 яйцо,
  • 1/4 стакана нежирного тёртого сыра,
  • 1/4 стакана нежирной сметаны,
  • 1 зубчик чеснока,
  • 1/4 чайной ложки смеси сушёных итальянских трав,
  • Томатный соус, нежирный сыр, овощи и другие топпинги на выбор.

Приготовление:

  1. Натрите цветную капусту на крупной тёрке и обварите ее в подсоленной кипящей воде в течение 5 минут. Затем откиньте капусту на дуршлаг, остудите и хорошо обсушите, чтобы удалить излишнюю жидкость.
  2. Поставьте обсушенную капусту в миску и добавьте яйцо, тёртый сыр, нежирную сметану, измельчённый чеснок и смесь сушёных итальянских трав. Перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы.
  3. Разогрейте духовку до 200 градусов. Выложите смесь на противень, покрытый пергаментной бумагой, и распределите её в форме круглой основы, толщиной 0,4-0,5 см.
  4. Выпекайте основу пиццы в предварительно разогретой духовке примерно 30 минут или до золотистого цвета и хрустящей корочки.
  5. Когда основа пиццы готова, выньте её из духовки и оставьте немного остыть. Затем нанесите на неё томатный соус, нежирный сыр и любые дополнительные топпинги, такие как овощи, грибы или курица.
  6. Выложите приготовленную пиццу обратно в духовку и готовьте до тех пор, пока сыр не расплавится и начнет золотиться.

Подайте диетическую пиццу на основе без муки горячей и нарежьте на кусочки перед подачей.

Это более полезная альтернатива классической пицце, которая удовлетворит вашу потребность во вкусном ужине, не перегружая вас лишними калориями. Насладитесь этим здоровым и вкусным блюдом!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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