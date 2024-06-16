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Почему тарелки должны висеть на стене: советы от эксперта по дизайну интерьера

Эксперт по дизайну раскрывает секреты украшения стен тарелками

1:08
Недвижимость

Тарелки можно хранить не только в шкафах, сервантах или выдвижных ящиках. Они также могут быть использованы в качестве настенного декора, что является отличным способом украсить помещение.

Эксперт по дизайну раскрывает секреты украшения стен тарелками
Фото: commons.wikimedia.org by Kourosh000 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Такие детали придают комнате стильный и эстетичный вид. Эксперт по дизайну интерьера из сетевого издания "БелНовости" Юлия Тычино поделилась своим мнением по поводу этого дизайнерского приема.

Как повесить тарелки на стену

Для украшения стен можно использовать как декоративные, так и обычные тарелки. Существует множество способов закрепления тарелок на стене, включая:

  • Приклеивание тарелок.
  • Применение липучек.
  • Использование лент и гвоздей.
  • Использование крючков.

Главное — надежно зафиксировать посуду, чтобы минимизировать риск падения.

При правильном выполнении, интерьер комнаты значительно преобразится. Кухня или гостиная станет выглядеть более интересно и оригинально. Декор в виде тарелок привлечет внимание и отвлечет от возможных недостатков в интерьере.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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