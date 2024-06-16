Тренер рассказала о пользе сведения рук в тренажере

Фитнес-тренер Екатерина Кравченко рассказала об эффективном упражнении для прокачки грудных мышц — сведении рук в тренажере.
"Горизонтальное приведение плеча в тренажёре, "Бабочка" или "Пек Дек" — локальное упражнение, которое подходит для гипертрофии большой грудной мышцы. Она не расслабляется в тренажере, а находится под постоянной нагрузкой", — цитирует Кравченко "Чемпионат".
Выполнять это упражнение нужно в конце тренировки, так как оно изолирующее, то есть работать одна мышца.
Есть универсальное правило: первым делом идут базовые упражнения, а в конце тренировки — изолирующие.
Чтобы сделать упражнение, сиденье тренажере регулируем так, чтобы кисти были чуть ниже плечевых суставов. Локти слегка согните. Затылок, таз и лопатки должны быть прижаты к спинке тренажёра, приведены и опущены.
После этого на выдохе плавно выполните приведение плеча без касания рукояток друг друга в центре, движение не должно быть резким и ударным, а вдыхая вернитесь в исходное положение.
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