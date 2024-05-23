Продукты для приготовления окрошки обойдутся россиянам дороже по сравнению с 2023 годом

Готовить окрошку россиянам стало дороже

2:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Согласно данным, предоставленным пресс-службой аналитического ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД", в период с 1 по 16 мая 2024 года средняя стоимость набора продуктов для приготовления окрошки увеличилась на 13% по сравнению с предыдущим годом и достигла отметки в 1042 рубля.

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Также был отмечен рост расходов на приготовление окрошки на четырёх человек за год, которые повысились на 12% и составили в среднем 687 рублей.

Оценка была произведена на основе традиционного рецепта окрошки, который включает такие ингредиенты, как редис (300 г), картофель (400 г), яйца (5 шт.), огурцы (300 г), варёная колбаса (300 г), сметана (100 г), квас (1 л), лук и укроп (по одному пучку).

Самым значительным ростом цены среди ингредиентов для окрошки были отмечены яйца, которые подорожали на 47% за год и теперь стоят 140 рублей за десяток. Также были отмечены росты цен на редис (23%), вареную колбасу (13%), укроп (13%), квас (12%), огурцы (8%) и сметану (6%). Вместе с тем, цена на картофель снизилась на 2% до 42 рублей за 1 кг.

Стоит отметить, что в онлайн-магазинах средняя стоимость набора продуктов для окрошки составляет 2022 рубля, что на 25% выше, чем в прошлом году. В ресторанах и кафе в среднем на порцию окрошки в первой половине мая приходится 189 рублей, что на 11% больше, чем в прошлом году. При этом объемы продаж окрошки в заведениях общественного питания за год выросли на 2%, пишет Газета.Ru.

Данные исследования были получены в мае 2024 года.