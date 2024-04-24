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Суп-пюре из авокадо с сухариками: не отказывайте себе в удовольствии вкусно обедать и стройнеть!

Суп-пюре из авокадо: полезный и лёгкий обед для тех, кто хочет стать стройными

1:25
Еда

Если вы ищете лёгкий и низкокалорийный вариант обеда, то суп-пюре из авокадо — отличный выбор. Это блюдо от KP.RU поможет сохранить стройность, не нагружая организм лишними калориями.

Суп-пюре из авокадо: полезный и лёгкий обед для тех, кто хочет стать стройными
Фото: commons.wikimedia.org by stu_spivack is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Приготовление супа-пюре из авокадо очень простое, а все необходимые ингредиенты легко доступны.

Для приготовления супа-пюре из авокадо вам понадобятся следующие ингредиенты на 4 порции:

— 0,7 л куриного бульона,

— 1 луковица,

— 2 сладких перца,

— 4 авокадо,

— 1 лимон,

— 1 пучок кинзы,

— 1 горсть сухариков.

Приступим к приготовлению:

  1. Мелко нарежьте лук и перец, затем положите их в куриной бульон. Варите до тех пор, пока овощи станут мягкими.
  2. Очистите авокадо, нарежьте его и добавьте к остальным ингредиентам в бульоне. Доведите до кипения, затем снимите с огня.
  3. С помощью блендера превратите суп в однородную массу. Добавьте сок одного лимона для свежести.
  4. Подавайте суп-пюре с рубленой кинзой и сухариками. Теперь вы готовы насладиться лёгким и ароматным супом-пюре из авокадо.

Это блюдо доставит вам удовольствие и поможет поддерживать оптимальный вес и крепкое здоровье. Приятного аппетита!

Рецепты блюд. Суп пюре из авокадо простой и уникальный рецепт
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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