Суп-пюре из авокадо с сухариками: не отказывайте себе в удовольствии вкусно обедать и стройнеть!

Суп-пюре из авокадо: полезный и лёгкий обед для тех, кто хочет стать стройными

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы ищете лёгкий и низкокалорийный вариант обеда, то суп-пюре из авокадо — отличный выбор. Это блюдо от KP.RU поможет сохранить стройность, не нагружая организм лишними калориями.

Фото: commons.wikimedia.org by stu_spivack is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Приготовление супа-пюре из авокадо очень простое, а все необходимые ингредиенты легко доступны.

Для приготовления супа-пюре из авокадо вам понадобятся следующие ингредиенты на 4 порции:

— 0,7 л куриного бульона,

— 1 луковица,

— 2 сладких перца,

— 4 авокадо,

— 1 лимон,

— 1 пучок кинзы,

— 1 горсть сухариков.

Приступим к приготовлению:

Мелко нарежьте лук и перец, затем положите их в куриной бульон. Варите до тех пор, пока овощи станут мягкими. Очистите авокадо, нарежьте его и добавьте к остальным ингредиентам в бульоне. Доведите до кипения, затем снимите с огня. С помощью блендера превратите суп в однородную массу. Добавьте сок одного лимона для свежести. Подавайте суп-пюре с рубленой кинзой и сухариками. Теперь вы готовы насладиться лёгким и ароматным супом-пюре из авокадо.

Это блюдо доставит вам удовольствие и поможет поддерживать оптимальный вес и крепкое здоровье. Приятного аппетита!