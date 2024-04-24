Суп-пюре из авокадо с сухариками: не отказывайте себе в удовольствии вкусно обедать и стройнеть!
Суп-пюре из авокадо: полезный и лёгкий обед для тех, кто хочет стать стройными
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Если вы ищете лёгкий и низкокалорийный вариант обеда, то суп-пюре из авокадо — отличный выбор. Это блюдо от KP.RU поможет сохранить стройность, не нагружая организм лишними калориями.
Фото: commons.wikimedia.org by stu_spivack is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Приготовление супа-пюре из авокадо очень простое, а все необходимые ингредиенты легко доступны.
Для приготовления супа-пюре из авокадо вам понадобятся следующие ингредиенты на 4 порции:
— 0,7 л куриного бульона,
— 1 луковица,
— 2 сладких перца,
— 4 авокадо,
— 1 лимон,
— 1 пучок кинзы,
— 1 горсть сухариков.
Приступим к приготовлению:
- Мелко нарежьте лук и перец, затем положите их в куриной бульон. Варите до тех пор, пока овощи станут мягкими.
- Очистите авокадо, нарежьте его и добавьте к остальным ингредиентам в бульоне. Доведите до кипения, затем снимите с огня.
- С помощью блендера превратите суп в однородную массу. Добавьте сок одного лимона для свежести.
- Подавайте суп-пюре с рубленой кинзой и сухариками. Теперь вы готовы насладиться лёгким и ароматным супом-пюре из авокадо.
Это блюдо доставит вам удовольствие и поможет поддерживать оптимальный вес и крепкое здоровье. Приятного аппетита!
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Рецепты блюд. Суп пюре из авокадо простой и уникальный рецепт
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру