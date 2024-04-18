Летний очень вкусный и красивый салат капрезе с дольками авокадо, помидорами и моцареллой

Рецепт салата капрезе с авокадо, помидорами и моцареллой

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте из авокадо, помидоров и моцареллы восхитительно ароматный и изысканный салат капрезе.

Фото: commons.wikimedia.org by Стефанија Видовски is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

2 авокадо, нарезанных ломтиками,

2 спелых помидора,

500 г сыра моцарелла,

свежие листья базилика,

1/4 стакана бальзамического уксуса,

1/4 стакана оливкового масла,

соль по вкусу,

чёрный перец по вкусу.

Приготовление

Нарежьте помидоры красивыми кружочками или ломтиками. Нарежьте моцареллу. Чередуйте ломтики авокадо, помидоров, моцареллы с листьями свежего базилика. Разложите ингредиенты, как игральные карты, на сервировочных тарелках. Сбрызните оливковым маслом и бальзамическим уксусом.

6. Слегка приправьте салат солью и свежим молотым черным перцем.

7. Подавайте салат капрезе с итальянским хлебом или свежим багетом. Вы также можете подать салат на подушке из листьев салата ромэн или бостонского салата, если вы хотите больше салата, а не закуски.