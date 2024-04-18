Летний очень вкусный и красивый салат капрезе с дольками авокадо, помидорами и моцареллой

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Рецепт салата капрезе с авокадо, помидорами и моцареллой

1:08
Еда

Приготовьте из авокадо, помидоров и моцареллы восхитительно ароматный и изысканный салат капрезе.

Рецепт салата капрезе с авокадо, помидорами и моцареллой
Фото: commons.wikimedia.org by Стефанија Видовски is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 2 авокадо, нарезанных ломтиками,
  • 2 спелых помидора,
  • 500 г сыра моцарелла,
  • свежие листья базилика,
  • 1/4 стакана бальзамического уксуса,
  • 1/4 стакана оливкового масла,
  • соль по вкусу,
  • чёрный перец по вкусу.

Приготовление

  1. Нарежьте помидоры красивыми кружочками или ломтиками.
  2. Нарежьте моцареллу.
  3. Чередуйте ломтики авокадо, помидоров, моцареллы с листьями свежего базилика. Разложите ингредиенты, как игральные карты, на сервировочных тарелках. Сбрызните оливковым маслом и бальзамическим уксусом.

6. Слегка приправьте салат солью и свежим молотым черным перцем.

7. Подавайте салат капрезе с итальянским хлебом или свежим багетом. Вы также можете подать салат на подушке из листьев салата ромэн или бостонского салата, если вы хотите больше салата, а не закуски.

Самый Простой и Вкусный Летний Салат за 1-2 минуты. Салат Капрезе!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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