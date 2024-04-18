Летний очень вкусный и красивый салат капрезе с дольками авокадо, помидорами и моцареллой
Рецепт салата капрезе с авокадо, помидорами и моцареллой
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Приготовьте из авокадо, помидоров и моцареллы восхитительно ароматный и изысканный салат капрезе.
Фото: commons.wikimedia.org by Стефанија Видовски is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Ингредиенты
- 2 авокадо, нарезанных ломтиками,
- 2 спелых помидора,
- 500 г сыра моцарелла,
- свежие листья базилика,
- 1/4 стакана бальзамического уксуса,
- 1/4 стакана оливкового масла,
- соль по вкусу,
- чёрный перец по вкусу.
Приготовление
- Нарежьте помидоры красивыми кружочками или ломтиками.
- Нарежьте моцареллу.
- Чередуйте ломтики авокадо, помидоров, моцареллы с листьями свежего базилика. Разложите ингредиенты, как игральные карты, на сервировочных тарелках. Сбрызните оливковым маслом и бальзамическим уксусом.
6. Слегка приправьте салат солью и свежим молотым черным перцем.
7. Подавайте салат капрезе с итальянским хлебом или свежим багетом. Вы также можете подать салат на подушке из листьев салата ромэн или бостонского салата, если вы хотите больше салата, а не закуски.
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