Как пить кофе, чтобы худеть и не навредить здоровью: четыре рекомендации

Как пить кофе для того, чтобы похудеть

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

При соблюдении определённых условий кофе не только бодрит и дарит наслаждение вкусом, но и способствует процессу похудения, напоминает KP.RU.

Фото: unsplash.com by freddie marriage fredmarriage is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Чтобы пить кофе для похудения, рекомендуется соблюдать следующие рекомендации:

Пейте кофе без без калорийных добавок. Избегайте добавления сахара, мёда, молока, жирных сливок. Если вам необходимо добавить сладость, можете добавить безопасный для фигуры подсластитель. С апельсиновым соком. Цитрусовые нормализуют обмен веществ, поэтому будет разумно пить чёрный кофе со свежевыжатым апельсиновым соком. Этот способ также помогает избавиться от жажды, которая часто сопровождает употребление кофе. После еды. Для похудения рекомендуется каждую трапезу заканчивать чашкой кофе. Желательно пить кофе не раньше, чем через полчаса после еды, чтобы не помешать усвоению питательных веществ. Не рекомендуется употреблять больше 3-4 кружек в день. Не натощак. Содержащиеся в напитке вещества могут раздражающе действовать на слизистую желудка и увеличивать кислотность. Если все же пить кофе натощак, необходимо что-то вместе с ним съесть. Для сброса лишнего веса предпочтительно выбрать полезное для фигуры блюдо: мюсли, омлет, творог, творожную запеканку, красную рыбу, бутерброд с цельнозерновым хлебом или авокадо.