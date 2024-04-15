Если есть эти продукты на ужин, то вы сможете быстро похудеть

Диетолог Пономарёва: для похудения на ужин нужно есть авокадо и яйца

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Василиса Пономарёва рассказала, какие продукты лучше употреблять в вечернее время, чтобы запустить похудение, нарастить мышечную массу и наладить сон. Об этом пишет "Медикфорум".

Фото: wikimapia by Ukko-wc is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license

"Тофу и нежирное мясо содержат высококачественные белки, которые способствуют росту мышц и поддерживают постоянный уровень сахара в крови. Рыба также является очень полезным источником белка. Кроме того, лосось, сельдь и тунец также содержат ценные омега-3 жирные кислоты и триптофан", — говорит врач.

По словам диетолога, яйца также отлично помогают в наращивании мышц, налаживают сон, поскольку содержат в себе триптофан. Что касается молочных продуктов, то они должны иметь низкое содержание жира. Они насыщают на длительное время, поскольку богаты белком и имеют мало углеводов.

В авокадо содержится олеиновая кислота, которая помогает снизить вес и устраняет тягу к нездоровой еде. Миндаль способен регулировать уровень сахара в крови, имеющийся в нём кальций помогае сжиганию жира.

Эти продукты нужно сочетать с зеленью и свежими фруктами.