Если есть эти продукты на ужин, то вы сможете быстро похудеть

Врач-диетолог Василиса Пономарёва рассказала, какие продукты лучше употреблять в вечернее время, чтобы запустить похудение, нарастить мышечную массу и наладить сон. Об этом пишет "Медикфорум".
"Тофу и нежирное мясо содержат высококачественные белки, которые способствуют росту мышц и поддерживают постоянный уровень сахара в крови. Рыба также является очень полезным источником белка. Кроме того, лосось, сельдь и тунец также содержат ценные омега-3 жирные кислоты и триптофан", — говорит врач.
По словам диетолога, яйца также отлично помогают в наращивании мышц, налаживают сон, поскольку содержат в себе триптофан. Что касается молочных продуктов, то они должны иметь низкое содержание жира. Они насыщают на длительное время, поскольку богаты белком и имеют мало углеводов.
В авокадо содержится олеиновая кислота, которая помогает снизить вес и устраняет тягу к нездоровой еде. Миндаль способен регулировать уровень сахара в крови, имеющийся в нём кальций помогае сжиганию жира.
Эти продукты нужно сочетать с зеленью и свежими фруктами.
Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.