Яичница под сыром: приготовьте традиционный завтрак по-новому

Яичница под сыром — это сытный завтрак из доступных продуктов, который можно приготовить буквально за несколько минут. Это аппетитная, вкусная и ароматная яичница, которую даже начинающий кулинар сможет приготовить без труда. Рецепт предоставлен сайтом RussianFood.com.
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Вот необходимые продукты:
— Яйца — 2 штуки,
— Твёрдый сыр — 100 грамм,
— Растительное масло без запаха — 10 грамм,
— Соль — по вкусу,
— Чёрный молотый перец — по вкусу,
— Зелень свежая (для подачи) — по вкусу.
Если вы хотите добавить немного мясных изделий, например, бекон, то яичница станет полноценным лёгким обедом или ужином.
Приготовление
Сначала воспользуйтесь сковородой с антипригарным покрытием, вылейте на неё растительное масло и разогрейте его на умеренном огне.
Аккуратно влейте яйца и подожгите на маленьком огне в течение 2-3 минут, чтобы нижняя часть схватилась, и желтки оставались целыми или слегка перемешаны. Посолите и поперчите яйца.
Нарежьте твердый сыр тонкими пластинками или натрите на крупной тёрке, чтобы он быстрее расплавлялся.
Распределите сыр поверх яиц, накройте сковороду крышкой, и готовьте на самом маленьком огне в течение 8-10 минут, пока сыр полностью не расплавится полностью.