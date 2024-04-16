Яичница под сыром: приготовьте традиционный завтрак по-новому

Яичница под сыром: привычный завтрак в более аппетитном исполнении

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Яичница под сыром — это сытный завтрак из доступных продуктов, который можно приготовить буквально за несколько минут. Это аппетитная, вкусная и ароматная яичница, которую даже начинающий кулинар сможет приготовить без труда. Рецепт предоставлен сайтом RussianFood.com.

Фото: commons.wikimedia.org by Valdavia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Вот необходимые продукты:

— Яйца — 2 штуки,

— Твёрдый сыр — 100 грамм,

— Растительное масло без запаха — 10 грамм,

— Соль — по вкусу,

— Чёрный молотый перец — по вкусу,

— Зелень свежая (для подачи) — по вкусу.

Если вы хотите добавить немного мясных изделий, например, бекон, то яичница станет полноценным лёгким обедом или ужином.

Приготовление

Сначала воспользуйтесь сковородой с антипригарным покрытием, вылейте на неё растительное масло и разогрейте его на умеренном огне. Аккуратно влейте яйца и подожгите на маленьком огне в течение 2-3 минут, чтобы нижняя часть схватилась, и желтки оставались целыми или слегка перемешаны. Посолите и поперчите яйца. Нарежьте твердый сыр тонкими пластинками или натрите на крупной тёрке, чтобы он быстрее расплавлялся. Распределите сыр поверх яиц, накройте сковороду крышкой, и готовьте на самом маленьком огне в течение 8-10 минут, пока сыр полностью не расплавится полностью. Подавайте яичницу горячей, посыпав мелко нарезанной зеленью.