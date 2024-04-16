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Яичница под сыром: приготовьте традиционный завтрак по-новому

Яичница под сыром: привычный завтрак в более аппетитном исполнении

1:29
Еда

Яичница под сыром — это сытный завтрак из доступных продуктов, который можно приготовить буквально за несколько минут. Это аппетитная, вкусная и ароматная яичница, которую даже начинающий кулинар сможет приготовить без труда. Рецепт предоставлен сайтом RussianFood.com.

Яичница под сыром: привычный завтрак в более аппетитном исполнении
Фото: commons.wikimedia.org by Valdavia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Вот необходимые продукты:

— Яйца — 2 штуки,

— Твёрдый сыр — 100 грамм,

— Растительное масло без запаха — 10 грамм,

— Соль — по вкусу,

— Чёрный молотый перец — по вкусу,

— Зелень свежая (для подачи) — по вкусу.

Если вы хотите добавить немного мясных изделий, например, бекон, то яичница станет полноценным лёгким обедом или ужином.

Приготовление

  1. Сначала воспользуйтесь сковородой с антипригарным покрытием, вылейте на неё растительное масло и разогрейте его на умеренном огне.
  2. Аккуратно влейте яйца и подожгите на маленьком огне в течение 2-3 минут, чтобы нижняя часть схватилась, и желтки оставались целыми или слегка перемешаны. Посолите и поперчите яйца.
  3. Нарежьте твердый сыр тонкими пластинками или натрите на крупной тёрке, чтобы он быстрее расплавлялся.
  4. Распределите сыр поверх яиц, накройте сковороду крышкой, и готовьте на самом маленьком огне в течение 8-10 минут, пока сыр полностью не расплавится полностью.
  5. Подавайте яичницу горячей, посыпав мелко нарезанной зеленью.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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