Приготовьте яичницу с лавашом, колбасой и помидором: дети оценят!

Яичница с помидорами, лавашом и колбасой: знакомое сочетание в новой аппетитной подаче

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Попробуйте немного разнообразить свою привычную утреннюю яичницу, подав её иначе, не так, как обычно. Такой вариант яичницы от YouTube-канала "Вкусная минутка" особенно нравится детям.

Фото: openverse.org by debbietingzon is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

тонкий лаваш;

1 яйцо;

кусочек твёрдого сыра;

несколько ломтиков копчёной колбасы;

помидор.

Приготовление

1. Смочите в воде тонкий лаваш и выложите его на смазанную сливочным маслом сковороду.

2. Взбейте яйцо, вылейте его сверху на лаваш, распределите по всей его поверхности и посыпьте тёртым сыром. Сверху выложите нарезанную небольшими квадратиками колбасу.

3. Когда одна сторона лаваша обжарится, переверните его, на другую сторону сверху положите нарезанный кружками помидор. Далее при помощи лопатки подверните края лаваша, свернув его "конвертом", и выложите на тарелку.