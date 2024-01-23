Приготовьте яичницу с лавашом, колбасой и помидором: дети оценят!

Попробуйте немного разнообразить свою привычную утреннюю яичницу, подав её иначе, не так, как обычно. Такой вариант яичницы от YouTube-канала "Вкусная минутка" особенно нравится детям.
Ингредиенты:
Приготовление
1. Смочите в воде тонкий лаваш и выложите его на смазанную сливочным маслом сковороду.
2. Взбейте яйцо, вылейте его сверху на лаваш, распределите по всей его поверхности и посыпьте тёртым сыром. Сверху выложите нарезанную небольшими квадратиками колбасу.
3. Когда одна сторона лаваша обжарится, переверните его, на другую сторону сверху положите нарезанный кружками помидор. Далее при помощи лопатки подверните края лаваша, свернув его "конвертом", и выложите на тарелку.
Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.