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Какая вроде простота - приготовить яичницу: а не все знают, как правильно и в какое время ее надо солить

1:12
Еда

Соль играет ключевую роль в выделении финальных вкусовых характеристик любого блюда, и поэтому избежать ее использования довольно сложно.

Какая вроде простота - приготовить яичницу: а не все знают, как правильно и в какое время ее надо солить
Фото: commons.wikimedia. org by tednmiki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Даже обычная яичница может стать более насыщенной, если правильно ее посолить.

Однако не все хозяйки знают, как это сделать правильно.

Когда следует добавить соль в яичницу

Многие хозяйки стремятся внести соль сразу, чтобы не забыть о важном компоненте в процессе готовки. Но это ошибка.

Именно из-за преждевременного введения соли яркий и аппетитный желток неожиданно становится мутным.

Поэтому лучше всего добавлять соль в конце приготовления. Это позволит выделить вкусовые качества без ущерба для внешнего вида.

Если вы планируете приготовить яичницу с зеленью, то ее тоже стоит добавить ближе к концу. Аромат трав станет более интенсивным, а яичница прекрасно сочетается с этим ароматом.

Кроме того, некоторые повара считают, что соль вовсе не обязательно добавлять в процессе готовки. Яичницу можно посолить уже после приготовления, перед подачей на стол.

Для такого метода отлично подходит крупная морская соль — всего пара крупинок на порцию будет достаточной.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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