Какая вроде простота - приготовить яичницу: а не все знают, как правильно и в какое время ее надо солить

Соль играет ключевую роль в выделении финальных вкусовых характеристик любого блюда, и поэтому избежать ее использования довольно сложно.
Даже обычная яичница может стать более насыщенной, если правильно ее посолить.
Однако не все хозяйки знают, как это сделать правильно.
Многие хозяйки стремятся внести соль сразу, чтобы не забыть о важном компоненте в процессе готовки. Но это ошибка.
Именно из-за преждевременного введения соли яркий и аппетитный желток неожиданно становится мутным.
Поэтому лучше всего добавлять соль в конце приготовления. Это позволит выделить вкусовые качества без ущерба для внешнего вида.
Если вы планируете приготовить яичницу с зеленью, то ее тоже стоит добавить ближе к концу. Аромат трав станет более интенсивным, а яичница прекрасно сочетается с этим ароматом.
Кроме того, некоторые повара считают, что соль вовсе не обязательно добавлять в процессе готовки. Яичницу можно посолить уже после приготовления, перед подачей на стол.
Для такого метода отлично подходит крупная морская соль — всего пара крупинок на порцию будет достаточной.
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