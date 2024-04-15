Замороженные фруктовые и пряные противовоспалительные бомбочки: готовая основа для смузи у вас в морозилке

Замороженные бомбочки для смузи: как приготовить

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Замороженные кубики с основой для смузи — ваше новое секретное оружие, позволяющее быстро сделать любой питательный коктейль и заодно израсходовать излишки продуктов.

Фото: unsplash.com by Brigitte Tohm is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В следующий раз, когда вы будете готовить смузи, добавьте в блендер одну из бомбочек вместе с другими ингредиентами по вашему выбору.

По этому рецепту получится 32 кубика.

Ингредиенты

1,5 чашки нарезанного кубиками ананаса,

1,5 чашки нарезанного кубиками манго,

1 чайная ложка молотой куркумы,

1 столовая ложка тёртого свежего имбиря,

⅛ чайной ложки свежемолотого чёрного перца,

2-3 стакана воды или растительного молока (соевого, миндального, кешью или овсяного).

Приготовление

Смешайте ингредиенты, указанные в рецепте, вылейте в форму для кубиков льда и заморозьте на ночь. Когда соберётесь приготовить смузи, положите 1-3 кубика в блендер со стаканом растительного молока и другими ингредиентами, такими как свежие фрукты или зелень.