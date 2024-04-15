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Замороженные фруктовые и пряные противовоспалительные бомбочки: готовая основа для смузи у вас в морозилке

Замороженные бомбочки для смузи: как приготовить

1:09
Еда

Замороженные кубики с основой для смузи — ваше новое секретное оружие, позволяющее быстро сделать любой питательный коктейль и заодно израсходовать излишки продуктов.

Замороженные бомбочки для смузи: как приготовить
Фото: unsplash.com by Brigitte Tohm is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В следующий раз, когда вы будете готовить смузи, добавьте в блендер одну из бомбочек вместе с другими ингредиентами по вашему выбору.

По этому рецепту получится 32 кубика.

Ингредиенты

  • 1,5 чашки нарезанного кубиками ананаса,
  • 1,5 чашки нарезанного кубиками манго,
  • 1 чайная ложка молотой куркумы,
  • 1 столовая ложка тёртого свежего имбиря,
  • ⅛ чайной ложки свежемолотого чёрного перца,
  • 2-3 стакана воды или растительного молока (соевого, миндального, кешью или овсяного).

Приготовление

Смешайте ингредиенты, указанные в рецепте, вылейте в форму для кубиков льда и заморозьте на ночь. Когда соберётесь приготовить смузи, положите 1-3 кубика в блендер со стаканом растительного молока и другими ингредиентами, такими как свежие фрукты или зелень. 

 

Какие чудеса творит смузи
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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