Замороженные фруктовые и пряные противовоспалительные бомбочки: готовая основа для смузи у вас в морозилке

Замороженные кубики с основой для смузи — ваше новое секретное оружие, позволяющее быстро сделать любой питательный коктейль и заодно израсходовать излишки продуктов.
В следующий раз, когда вы будете готовить смузи, добавьте в блендер одну из бомбочек вместе с другими ингредиентами по вашему выбору.
По этому рецепту получится 32 кубика.
Смешайте ингредиенты, указанные в рецепте, вылейте в форму для кубиков льда и заморозьте на ночь. Когда соберётесь приготовить смузи, положите 1-3 кубика в блендер со стаканом растительного молока и другими ингредиентами, такими как свежие фрукты или зелень.
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