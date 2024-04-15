Вкусный десерт из тыквенных семечек и бразильских орехов с куркумой: для отличного настроения и прокачки мозга

Этот вкусный десерт из семян и орехов не только поднимет вам настроение, но и будет полезной закуской для мозга.
Фото: commons.wikimedia.org by Karen and Brad Emerson is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Орехи в целом содержат полезные жиры, необходимые для нормальной работы мозга, в частности, в бразильском орехе есть селен, дефицит которого в организме приводит к появлению симптомов депрессии. Семена тыквы содержат цинк и железо, которые, как доказано, поддерживают здоровый уровень серотонина, гормона радости. А куркума — одна из лучших специй, повышающих настроение.
Ингредиенты
1 чайная ложка молотой куркумы,
1/4 чайной ложки чёрного перца,
1/4 чайной ложки чесночного порошка,
1/4 чайной ложки кайенского перца,
2 чайные ложки соли,
1 столовая ложка масла авокадо,
1,5 стакана тыквенных семечек,
1 стакан бразильских орехов.
Приготовление
Разогрейте духовку до 150 градусов, застелите форму для выпечки пергаментной бумагой.
Насыпьте тыквенные семечки и бразильские орехи в миску среднего размера. Смешайте куркуму, чёрный перец, чесночный порошок, кайенский перец, соль и масло авокадо.
Разложите семена и орехи в один слой в форме для выпечки. Запекайте 10-20 минут.
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