Вкусный десерт из тыквенных семечек и бразильских орехов с куркумой: для отличного настроения и прокачки мозга

Готовим в духовке полезный десерт из смеси орехов и семян: вариант гранолы

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот вкусный десерт из семян и орехов не только поднимет вам настроение, но и будет полезной закуской для мозга.

Фото: commons.wikimedia.org by Karen and Brad Emerson is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Орехи в целом содержат полезные жиры, необходимые для нормальной работы мозга, в частности, в бразильском орехе есть селен, дефицит которого в организме приводит к появлению симптомов депрессии. Семена тыквы содержат цинк и железо, которые, как доказано, поддерживают здоровый уровень серотонина, гормона радости. А куркума — одна из лучших специй, повышающих настроение.

Ингредиенты

1 чайная ложка молотой куркумы,

1/4 чайной ложки чёрного перца,

1/4 чайной ложки чесночного порошка,

1/4 чайной ложки кайенского перца,

2 чайные ложки соли,

1 столовая ложка масла авокадо,

1,5 стакана тыквенных семечек,

1 стакан бразильских орехов.

Приготовление

Разогрейте духовку до 150 градусов, застелите форму для выпечки пергаментной бумагой. Насыпьте тыквенные семечки и бразильские орехи в миску среднего размера. Смешайте куркуму, чёрный перец, чесночный порошок, кайенский перец, соль и масло авокадо. Разложите семена и орехи в один слой в форме для выпечки. Запекайте 10-20 минут.