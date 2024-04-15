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Вкусный десерт из тыквенных семечек и бразильских орехов с куркумой: для отличного настроения и прокачки мозга

Готовим в духовке полезный десерт из смеси орехов и семян: вариант гранолы

1:20
Еда

Этот вкусный десерт из семян и орехов не только поднимет вам настроение, но и будет полезной закуской для мозга.

Готовим в духовке полезный десерт из смеси орехов и семян: вариант гранолы
Фото: commons.wikimedia.org by Karen and Brad Emerson is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Орехи в целом содержат полезные жиры, необходимые для нормальной работы мозга, в частности, в бразильском орехе есть селен, дефицит которого в организме приводит к появлению симптомов депрессии. Семена тыквы содержат цинк и железо, которые, как доказано, поддерживают здоровый уровень серотонина, гормона радости. А куркума — одна из лучших специй, повышающих настроение.

Ингредиенты

  • 1 чайная ложка молотой куркумы,
  • 1/4 чайной ложки чёрного перца,
  • 1/4 чайной ложки чесночного порошка,
  • 1/4 чайной ложки кайенского перца,
  • 2 чайные ложки соли,
  • 1 столовая ложка масла авокадо,
  • 1,5 стакана тыквенных семечек,
  • 1 стакан бразильских орехов.

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 150 градусов, застелите форму для выпечки пергаментной бумагой.
  2. Насыпьте тыквенные семечки и бразильские орехи в миску среднего размера. Смешайте куркуму, чёрный перец, чесночный порошок, кайенский перец, соль и масло авокадо.
  3. Разложите семена и орехи в один слой в форме для выпечки. Запекайте 10-20 минут.
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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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