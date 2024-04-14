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Лимонный кекс с маковой начинкой и глазурью: готовится небыстро, но результат того стоит!

Лимонный кекс с маковой начинкой и глазурью: обладает ярким вкусом и свежим цитрусовым ароматом

3:02
Еда

Лимонный кекс с маковой начинкой и глазурью — это восхитительный десерт, который отлично сочетает в себе свежий лимонный вкус, ароматный мак и сладкую глазурь. Этот кекс от RussianFood.com имеет рыхлую текстуру и отлично насыщен вкусом, что делает его идеальным выбором для любого случая.

Лимонный кекс с маковой начинкой и глазурью: обладает ярким вкусом и свежим цитрусовым ароматом
Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Morenz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Для приготовления этого кекса нам понадобятся следующие ингредиенты:

— 130 грамм размягчённого сливочного масла
— 3 яйца
— 20 мл молока
— 150 грамм сахара
— 200 грамм муки
— 1 чайная ложка разрыхлителя
— половина лимона (сок и цедра)
— половина чайной ложки соли

Для маковой начинки:

— 200 грамм мака
— 100 мл молока
— 1 яйцо
— 100 грамм сахара
— 1 чайная ложка ванильного сахара
— половина лимона (цедра)

Для глазури:

— 100 грамм сахарной пудры
— половина лимона (сок)

Давайте приступим к приготовлению:

  1. В кастрюле соедините мак, сахар, ванильный сахар и молоко для приготовления маковой начинки. Тщательно перемешайте и варите на слабом огне в течение 10-12 минут, пока вся жидкость не впитается. Остудите начинку.
  2. Снимите цедру с половины лимона и выжмите сок. Добавьте половину цедры и одно яйцо в остывшую маковую начинку. Хорошо перемешайте.
  3. В большой миске смешайте сахар, оставшуюся цедру лимона и размягчённое сливочное масло. Разотрите их лопаткой, затем взбейте миксером до получения пышной массы.
  4. По одному введите яйца в масляно-яичную смесь, не прекращая взбивание. Затем добавьте молоко и половину лимонного сока. Перемешайте.
  5. Просейте муку в отдельной миске, затем добавьте разрыхлитель и соль. Постепенно добавляйте смесь муки в масляно-яичную смесь, тщательно перемешивая лопаткой до получения однородного теста.
  6. Разделите тесто на три части. Распределите треть теста по дну формы для выпечки и выложите половину маковой начинки сверху. Разровняйте поверхность.
  7. Повторите слои с оставшимся тестом и маковой начинкой. Гладко разровняйте поверхность.
  8. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте кекс в течение 50-60 минут, или пока деревянная шпажка не выходит сухой из середины. Остудите кекс в форме.
  9. Переверните кекс на блюдо и полностью остудите его.
  10. Для глазури смешайте сахарную пудру с оставшимся лимонным соком до однородной консистенции. Покройте кекс глазурью и дайте ей застыть в течение одного часа.
  11. Лимонный кекс с маковой начинкой и глазурью готов! Перед подачей можно украсить блюдо свежей зеленью мяты или базилика.

Наслаждайтесь этим сочным и ароматным лимонным кексом с маковой начинкой и глазурью. Он станет прекрасным украшением вашего стола и порадует всех гостей своим восхитительным вкусом!

Лимонный кекс с маковой начинкой и глазурью
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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