Лимонный кекс с маковой начинкой и глазурью: готовится небыстро, но результат того стоит!

Лимонный кекс с маковой начинкой и глазурью — это восхитительный десерт, который отлично сочетает в себе свежий лимонный вкус, ароматный мак и сладкую глазурь. Этот кекс от RussianFood.com имеет рыхлую текстуру и отлично насыщен вкусом, что делает его идеальным выбором для любого случая.
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Для приготовления этого кекса нам понадобятся следующие ингредиенты:
— 100 грамм сахарной пудры — половина лимона (сок)
Давайте приступим к приготовлению:
В кастрюле соедините мак, сахар, ванильный сахар и молоко для приготовления маковой начинки. Тщательно перемешайте и варите на слабом огне в течение 10-12 минут, пока вся жидкость не впитается. Остудите начинку.
Снимите цедру с половины лимона и выжмите сок. Добавьте половину цедры и одно яйцо в остывшую маковую начинку. Хорошо перемешайте.
В большой миске смешайте сахар, оставшуюся цедру лимона и размягчённое сливочное масло. Разотрите их лопаткой, затем взбейте миксером до получения пышной массы.
По одному введите яйца в масляно-яичную смесь, не прекращая взбивание. Затем добавьте молоко и половину лимонного сока. Перемешайте.
Просейте муку в отдельной миске, затем добавьте разрыхлитель и соль. Постепенно добавляйте смесь муки в масляно-яичную смесь, тщательно перемешивая лопаткой до получения однородного теста.
Разделите тесто на три части. Распределите треть теста по дну формы для выпечки и выложите половину маковой начинки сверху. Разровняйте поверхность.
Повторите слои с оставшимся тестом и маковой начинкой. Гладко разровняйте поверхность.
Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте кекс в течение 50-60 минут, или пока деревянная шпажка не выходит сухой из середины. Остудите кекс в форме.
Переверните кекс на блюдо и полностью остудите его.
Для глазури смешайте сахарную пудру с оставшимся лимонным соком до однородной консистенции. Покройте кекс глазурью и дайте ей застыть в течение одного часа.
Лимонный кекс с маковой начинкой и глазурью готов! Перед подачей можно украсить блюдо свежей зеленью мяты или базилика.
Наслаждайтесь этим сочным и ароматным лимонным кексом с маковой начинкой и глазурью. Он станет прекрасным украшением вашего стола и порадует всех гостей своим восхитительным вкусом!