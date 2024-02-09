Лимонные кексы с глазурью из сливочного сыра: никто не сможет устоять!

Лимонные кексы с глазурью из сливочного сыра — это один из самых любимых десертов, который отличается свежим и ароматным вкусом лимона.
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Этот рецепт от сайта "Гастроном.ру" подойдёт как для приготовления одного большого кекса, так и для изготовления 12 маленьких кексов. Глазурь, приготовленная из сливочного сыра, добавляет кексам не только красоту, но и особый вкус.
Итак, вам понадобятся следующие ингредиенты:
420 г муки,
1 чайная ложка разрыхлителя,
½ чайной ложки соды,
290 г сливочного масла комнатной температуры,
500 г сахара,
4 яйца,
1 стакан кефира,
1/3 стакана лимонного сока,
2 столовые ложки тертой лимонной цедры,
1 столовая ложка ванильного экстракта,
½ чайной ложки соли.
Для глазури:
3 стакана сахарной пудры,
4 столовые ложки сливочного сыра,
2 столовые ложки сливочного масла,
1 чайная ложка ванильного экстракта,
2 столовые ложки молока.
Приготовление:
Подготовьте сливочное масло и сливочный сыр, достав их из холодильника заранее, чтобы они достигли комнатной температуры. Разогрейте духовку до 175 °С.
Процедите муку вместе с разрыхлителем, содой и солью.
В большой миске с помощью миксера взбейте сливочное масло с сахаром до получения легкого кремового состояния. Постепенно добавьте яйца, одно за другим, и ванильный экстракт, продолжая взбивать.
Постепенно добавляйте в масляно-яичную смесь кефир, а затем муку, быстро перемешивая. Затем добавьте лимонный сок и тертую лимонную цедру, продолжайте смешивать, пока все ингредиенты не объединятся.
Перелейте тесто в силиконовые формочки, заполняя их на 7/8 объема. Выпекайте кексы в разогретой духовке примерно 20 минут. После выпечки дайте кексам полностью остыть, затем аккуратно извлеките их из формы.
Для приготовления глазури взбейте сливочное масло, сливочный сыр и 1 стакан сахарной пудры с помощью миксера. Добавьте ванильный экстракт и еще 1 стакан сахарной пудры, продолжайте взбивать до получения однородной структуры. Потом добавьте оставшийся стакан сахарной пудры и постепенно влейте молоко, продолжая взбивать, пока глазурь не станет кремовой и однородной.
Нанесите глазурь на полностью остывшие кексы с помощью кисточки или задраите их в глазурь в кастрюльке с глазурью. Позвольте глазури застыть перед подачей.
Готово! И теперь у вас есть ароматные лимонные кексы с глазурью из сливочного сыра. Наслаждайтесь этим вкусным десертом вместе с чашкой чая или кофе! Приятного аппетита!
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