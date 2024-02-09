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Лимонные кексы с глазурью из сливочного сыра: никто не сможет устоять!

Лимонные кексы с глазурью из сливочного сыра: обладают ярким вкусом и освежающим ароматом

2:51
Еда

Лимонные кексы с глазурью из сливочного сыра — это один из самых любимых десертов, который отличается свежим и ароматным вкусом лимона.

Лимонные кексы с глазурью из сливочного сыра: обладают ярким вкусом и освежающим ароматом
Фото: commons.wikimedia.org by Stacy is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Этот рецепт от сайта "Гастроном.ру" подойдёт как для приготовления одного большого кекса, так и для изготовления 12 маленьких кексов. Глазурь, приготовленная из сливочного сыра, добавляет кексам не только красоту, но и особый вкус.

Итак, вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 420 г муки,
  • 1 чайная ложка разрыхлителя,
  • ½ чайной ложки соды,
  • 290 г сливочного масла комнатной температуры,
  • 500 г сахара,
  • 4 яйца,
  • 1 стакан кефира,
  • 1/3 стакана лимонного сока,
  • 2 столовые ложки тертой лимонной цедры,
  • 1 столовая ложка ванильного экстракта,
  • ½ чайной ложки соли.

Для глазури:

  • 3 стакана сахарной пудры,
  • 4 столовые ложки сливочного сыра,
  • 2 столовые ложки сливочного масла,
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта,
  • 2 столовые ложки молока.

Приготовление:

  1. Подготовьте сливочное масло и сливочный сыр, достав их из холодильника заранее, чтобы они достигли комнатной температуры. Разогрейте духовку до 175 °С.
  2. Процедите муку вместе с разрыхлителем, содой и солью.
  3. В большой миске с помощью миксера взбейте сливочное масло с сахаром до получения легкого кремового состояния. Постепенно добавьте яйца, одно за другим, и ванильный экстракт, продолжая взбивать.
  4. Постепенно добавляйте в масляно-яичную смесь кефир, а затем муку, быстро перемешивая. Затем добавьте лимонный сок и тертую лимонную цедру, продолжайте смешивать, пока все ингредиенты не объединятся.
  5. Перелейте тесто в силиконовые формочки, заполняя их на 7/8 объема. Выпекайте кексы в разогретой духовке примерно 20 минут. После выпечки дайте кексам полностью остыть, затем аккуратно извлеките их из формы.
  6. Для приготовления глазури взбейте сливочное масло, сливочный сыр и 1 стакан сахарной пудры с помощью миксера. Добавьте ванильный экстракт и еще 1 стакан сахарной пудры, продолжайте взбивать до получения однородной структуры. Потом добавьте оставшийся стакан сахарной пудры и постепенно влейте молоко, продолжая взбивать, пока глазурь не станет кремовой и однородной.
  7. Нанесите глазурь на полностью остывшие кексы с помощью кисточки или задраите их в глазурь в кастрюльке с глазурью. Позвольте глазури застыть перед подачей.

Готово! И теперь у вас есть ароматные лимонные кексы с глазурью из сливочного сыра. Наслаждайтесь этим вкусным десертом вместе с чашкой чая или кофе! Приятного аппетита!

Кекс Лимонное Наслаждение! Очень Нежный Мягкий! Нереально Вкусный!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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