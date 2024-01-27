Нежный творожный кекс: простое тесто и отличный результат!

Идеальный творожный кекс: никого не оставит равнодушным

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Творожный кекс по рекомендации дзен-канала "Готовим с Оксаной Пашко" покоряет всех своим чудесным ароматом, воздушностью и творожными нотками. Этот рецепт получается даже у неопытных хозяек, ведь для приготовления этого творожного десерта требуется просто смешать нужные ингредиенты.

Фото: commons.wikimedia.org by Paolo Neo is licensed under public domain

Потребуется:

400 г творога;

200 г сахара;

260 г муки;

4 ст. л. сметаны;

4 яйца;

3 ч. л. разрыхлителя;

40 г сливочного масла.

Приготовление

1. Взбейте яйца с сахаром до белой пены.

2. Добавьте творог, перемешайте массу миксером.

3. Влейте растопленное сливочное масло и сметану, снова перемешайте.

4. В миску с творожно-сливочной смесью насыпьте муку с разрыхлителем, опять перемешайте при помощи миксера.

5. Форму для кекса смажьте сливочным маслом и припылите мукой (силиконовую форму смазывать ничем не требуется). Положите тесто в форму и выпекайте 60-80 минут при 180 градусах.

Готовый кекс можно посыпать сахарной пудрой.