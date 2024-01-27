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Нежный творожный кекс: простое тесто и отличный результат!

Идеальный творожный кекс: никого не оставит равнодушным

1:12
Еда

Творожный кекс по рекомендации дзен-канала "Готовим с Оксаной Пашко" покоряет всех своим чудесным ароматом, воздушностью и творожными нотками. Этот рецепт получается даже у неопытных хозяек, ведь для приготовления этого творожного десерта требуется просто смешать нужные ингредиенты.

Идеальный творожный кекс: никого не оставит равнодушным
Фото: commons.wikimedia.org by Paolo Neo is licensed under public domain

Потребуется:

  • 400 г творога;
  • 200 г сахара;
  • 260 г муки;
  • 4 ст. л. сметаны;
  • 4 яйца;
  • 3 ч. л. разрыхлителя;
  • 40 г сливочного масла.

Приготовление

1. Взбейте яйца с сахаром до белой пены.

2. Добавьте творог, перемешайте массу миксером.

3. Влейте растопленное сливочное масло и сметану, снова перемешайте.

4. В миску с творожно-сливочной смесью насыпьте муку с разрыхлителем, опять перемешайте при помощи миксера.

5. Форму для кекса смажьте сливочным маслом и припылите мукой (силиконовую форму смазывать ничем не требуется). Положите тесто в форму и выпекайте 60-80 минут при 180 градусах.

Готовый кекс можно посыпать сахарной пудрой.

Самый Вкусный творожный Кекс! Нравится всем!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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