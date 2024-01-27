Нежный творожный кекс: простое тесто и отличный результат!

Творожный кекс по рекомендации дзен-канала "Готовим с Оксаной Пашко" покоряет всех своим чудесным ароматом, воздушностью и творожными нотками. Этот рецепт получается даже у неопытных хозяек, ведь для приготовления этого творожного десерта требуется просто смешать нужные ингредиенты.
Потребуется:
Приготовление
1. Взбейте яйца с сахаром до белой пены.
2. Добавьте творог, перемешайте массу миксером.
3. Влейте растопленное сливочное масло и сметану, снова перемешайте.
4. В миску с творожно-сливочной смесью насыпьте муку с разрыхлителем, опять перемешайте при помощи миксера.
5. Форму для кекса смажьте сливочным маслом и припылите мукой (силиконовую форму смазывать ничем не требуется). Положите тесто в форму и выпекайте 60-80 минут при 180 градусах.
Готовый кекс можно посыпать сахарной пудрой.
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