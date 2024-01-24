Нежный и мягкий кекс с изюмом: съедается до последней крошки!

Никто никогда не откажется от кекса к чаю, особенно если он такой воздушный и нежный, как в тот, что предлагает автор YouTube-канала "Вика-Простые Рецепты". Попробуйте, он действительно просто тает во рту!
Ингредиенты:
Приготовление
1. Яйца разбейте в миску, насыпьте соль, сахар обычный и ванильный, и взбейте миксером до пышной белой пены. Влейте в яичную массу сметану и растительное масло, насыпьте муку, добавьте разрыхлитель и кокосовую стружку. Перемешайте, пока тесто не будет однородным.
2. Добавьте в тесто распаренный изюм с чайной ложкой муки, снова всё перемешайте.
3. Выложите тесто в форму для выпечки и выпекайте его в течение 50 минут при 180 градусов.
Готовый кекс посыпьте сахарной пудрой.
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