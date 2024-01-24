Нежный и мягкий кекс с изюмом: съедается до последней крошки!

Рассыпчатый кекс к чаю: вкусный, пышный, всегда идёт на "ура"

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Никто никогда не откажется от кекса к чаю, особенно если он такой воздушный и нежный, как в тот, что предлагает автор YouTube-канала "Вика-Простые Рецепты". Попробуйте, он действительно просто тает во рту!

Фото: commons.wikimedia.org by Schnäggli is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

3 яйца;

130-150 г сахара;

180 г муки;

160 г сметаны;

1-2 пакетика ванильного сахара;

100 г растительного масла;

щепотка соли;

40 г кокосовой стружки;

2 ч. л. разрыхлителя;

80-100 г изюма;

сахарная пудра для посыпки.

Приготовление

1. Яйца разбейте в миску, насыпьте соль, сахар обычный и ванильный, и взбейте миксером до пышной белой пены. Влейте в яичную массу сметану и растительное масло, насыпьте муку, добавьте разрыхлитель и кокосовую стружку. Перемешайте, пока тесто не будет однородным.

2. Добавьте в тесто распаренный изюм с чайной ложкой муки, снова всё перемешайте.

3. Выложите тесто в форму для выпечки и выпекайте его в течение 50 минут при 180 градусов.

Готовый кекс посыпьте сахарной пудрой.