Очень вкусная домашняя шоколадная помадка фадж: готовится всего из трёх ингредиентов

Рецепт вкусной шоколадной помадки

0:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вам очень хочется сладкого, то вы можете себя побаловть этой полезной помадкой.

Фото: flickr.com by jules is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Для её приготовления вам понадобится всего три ингредиента: кокосовое масло, богатое полезными жирами, миндальное или ореховое масло, богатое жирами, белками и пищевыми волокнами, а также шоколадный протеиновый порошок. Фадж не содержит добавленного сахара, что делает его полезным лакомством.

Ингредиенты

1 чашка кокосового масла,

1/2 стакана миндального масла (или орехового),

1–2 ложки шоколадного протеина.

Приготовление

Растопите кокосовое масло. Взбейте венчиком миндальное масло и шоколадный протеиновый коктейль. Вылейте смесь в форму для кубиков льда. Посыпьте смесь небольшим количеством соли. Поместите помадку в морозильную камеру на 20 минут.