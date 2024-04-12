Очень вкусная домашняя шоколадная помадка фадж: готовится всего из трёх ингредиентов

Если вам очень хочется сладкого, то вы можете себя побаловть этой полезной помадкой.
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Для её приготовления вам понадобится всего три ингредиента: кокосовое масло, богатое полезными жирами, миндальное или ореховое масло, богатое жирами, белками и пищевыми волокнами, а также шоколадный протеиновый порошок. Фадж не содержит добавленного сахара, что делает его полезным лакомством.
Ингредиенты
1 чашка кокосового масла,
1/2 стакана миндального масла (или орехового),
1–2 ложки шоколадного протеина.
Приготовление
Растопите кокосовое масло.
Взбейте венчиком миндальное масло и шоколадный протеиновый коктейль.
Вылейте смесь в форму для кубиков льда.
Посыпьте смесь небольшим количеством соли.
Поместите помадку в морозильную камеру на 20 минут.