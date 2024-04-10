Запеканка из творога с яблоками: очень нежная, больше напоминает изысканный десерт

Предлагаем вам рецепт вкусной и изысканной творожной запеканки с яблоками, которую можно приготовить в духовке. Этот десерт обладает нежной текстурой и особенным вкусом благодаря добавлению слоя яблок. В запеканке также присутствует манная крупа, которая делает её ещё более нежной и воздушной.
Фото: flickr.com by bcinfrance is licensed under CC BY 2.0.
Такая творожная запеканка с яблоками от Gastronom. ru особенно понравится детям, даже тем, кто обычно не является большим любителем подобных десертов.
Ингредиенты на 8 порций:
— 3 крупных яйца,
— 3-4 столовые ложки сахара,
— 750 г творога,
— 4-5 чайных ложек манной крупы,
— цедра 1 лимона,
— 1/2 чайной ложки ванильного сахара,
— 2 крупных яблока,
— 10 г сливочного масла,
— 2 столовые ложки панировочных сухарей.
Приготовление:
Сначала подготовьте ингредиенты для запеканки. Разделите одно яйцо на желток и белок. Отложите желток в сторону. Взбейте яйца и оставшийся белок с сахаром до получения пышной массы.
Протрите творог через металлическое сито в миску. Добавьте манную крупу, цедру лимона и ванильный сахар. Тщательно перемешайте. Затем добавьте взбитые с сахаром яйца и еще раз хорошо перемешайте все ингредиенты.
Яблоки вымойте, обсушите и разрежьте пополам, удалив сердцевину и семена. По желанию, можно также очистить яблоки от кожуры. Нарежьте плоды тонкими дольками.
В смазанную сливочным маслом форму для запекания выложите половину приготовленного творожного теста и разровняйте его лопаткой.
Равномерно распределите нарезанные дольками яблоки по поверхности теста, а затем добавьте оставшуюся половину творожного теста. Взбейте оставшийся желток и смажьте им поверхность запеканки с яблоками. При помощи ложки создайте рисунок "волн".
Запекайте творожную запеканку в предварительно разогретой духовке при 180 °C в течение 40 минут.
Чтобы верхняя часть запеканки не подгорела, можно накрыть форму фольгой перед запеканием. Примерно за 5-7 минут до готовности можно аккуратно снять фольгу, чтобы запеканка приобрела золотистый цвет.
Теперь у вас есть рецепт вкусной и нежной творожной запеканки с яблоками, которая станет отличным десертом для вашего стола. Приятного аппетита!
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Творожная запеканка с яблоками. Просто тает во рту!