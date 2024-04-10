Запеканка из творога с яблоками: очень нежная, больше напоминает изысканный десерт

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Творожная запеканка с яблоками в духовке: понравится даже детям, которые не слишком любят запеканки

2:27
Еда

Предлагаем вам рецепт вкусной и изысканной творожной запеканки с яблоками, которую можно приготовить в духовке. Этот десерт обладает нежной текстурой и особенным вкусом благодаря добавлению слоя яблок. В запеканке также присутствует манная крупа, которая делает её ещё более нежной и воздушной.

Творожная запеканка с яблоками в духовке: понравится даже детям, которые не слишком любят запеканки
Фото: flickr.com by bcinfrance is licensed under CC BY 2.0.

Такая творожная запеканка с яблоками от Gastronom. ru особенно понравится детям, даже тем, кто обычно не является большим любителем подобных десертов.

Ингредиенты на 8 порций:

— 3 крупных яйца,

— 3-4 столовые ложки сахара,

— 750 г творога,

— 4-5 чайных ложек манной крупы,

— цедра 1 лимона,

— 1/2 чайной ложки ванильного сахара,

— 2 крупных яблока,

— 10 г сливочного масла,

— 2 столовые ложки панировочных сухарей.

Приготовление:

  1. Сначала подготовьте ингредиенты для запеканки. Разделите одно яйцо на желток и белок. Отложите желток в сторону. Взбейте яйца и оставшийся белок с сахаром до получения пышной массы.
  2. Протрите творог через металлическое сито в миску. Добавьте манную крупу, цедру лимона и ванильный сахар. Тщательно перемешайте. Затем добавьте взбитые с сахаром яйца и еще раз хорошо перемешайте все ингредиенты.
  3. Яблоки вымойте, обсушите и разрежьте пополам, удалив сердцевину и семена. По желанию, можно также очистить яблоки от кожуры. Нарежьте плоды тонкими дольками.
  4. В смазанную сливочным маслом форму для запекания выложите половину приготовленного творожного теста и разровняйте его лопаткой.
  5. Равномерно распределите нарезанные дольками яблоки по поверхности теста, а затем добавьте оставшуюся половину творожного теста. Взбейте оставшийся желток и смажьте им поверхность запеканки с яблоками. При помощи ложки создайте рисунок "волн".
  6. Запекайте творожную запеканку в предварительно разогретой духовке при 180 °C в течение 40 минут.
  7. Чтобы верхняя часть запеканки не подгорела, можно накрыть форму фольгой перед запеканием. Примерно за 5-7 минут до готовности можно аккуратно снять фольгу, чтобы запеканка приобрела золотистый цвет.

Теперь у вас есть рецепт вкусной и нежной творожной запеканки с яблоками, которая станет отличным десертом для вашего стола. Приятного аппетита!

Творожная запеканка с яблоками. Просто тает во рту!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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