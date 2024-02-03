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Творожная запеканка превратится в хит хозяйки, если она будет знать эти тонкости приготовления

Советы по приготовлению творожной запеканки:хитрости и рекомендации

1:32
Еда

Творожная запеканка считается своеобразным хитом, однако не все хозяйки знают тонкости, которые превращают это блюдо в настоящий шедевр. Все усилия кулинаров могут оказаться напрасными, если запеканка прилипает к форме или подгорает.

Советы по приготовлению творожной запеканки:хитрости и рекомендации
Фото: commons.wikimedia. org by Manfred&Barbara Aulbach is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Выбор творога

Творожная запеканка считается настоящим хитом, но не все хозяйки знают те тонкости, которые могут сделать это блюдо настоящим шедевром. Одним из ключевых моментов является выбор качественного творога. Опытные кулинары подчеркивают важность использования не пастообразного и не творожного продукта. Рекомендуется выбирать плотный творог с жирностью от 5% до 9%.

Смешивание яичного белка

Чтобы масса для запеканки получилась пышной, следует аккуратно смешивать яичный белок. Вместо венчика или миксера можно использовать деревянную или силиконовую лопатку.

Подготовка формы

Если используется керамическая форма, полезно создать так называемую "французскую рубашку". Суть ее в том, чтобы изнутри смазать форму сливочным маслом комнатной температуры и слегка посыпать манкой. Этот трюк поможет избежать пригарания блюда.

Отслеживание готовности

Готовность творожной запеканки можно отслеживать по внешнему виду. Золотистая и плотная корочка служит сигналом о том, что блюдо скоро будет готово, и духовку следует отключить в ближайшие минуты. Такие простые приемы сделают вашу запеканку идеально сочной и аппетитной.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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