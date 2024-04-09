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Аппетитная и хрустящая брюссельская капуста на ужин: полейте при подаче соком и украсьте жареным миндалём

Брюссельская капуста с жареным миндалём: готовим лёгкий вкусный ужин

1:11
Еда

Простой и вкусный рецепт приготовления брюссельской капусты! Приготовленная на пару или отварная брюссельская капуста с обжаренным луком и миндалём — прекрасное сочетание для лёгкого ужина.

Брюссельская капуста с жареным миндалём: готовим лёгкий вкусный ужин
Фото: flickr.com by Wheeler Cowperthwaite is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • полкило свежей брюссельской капусты, 
  • 4-6 столовых ложек сливочного масла,
  • 1/2 луковицы, нарезанной,
  • соль и перец,
  • 1 чайная ложка лимонного сока,
  • 1/4 стакана поджаренного миндаля.

Приготовление

  1. Вскипятите воду в кастрюле, посолите, добавьте брюссельскую капусту и варите её в течение 3 минут.
  2. Выньте капусту шумовкой в миску (если окунуть в ледяную воду на минуту, то она сохранит ярко-зелёный цвет). Разрежьте пополам.
  3. Растопите сливочное масло в сковороде, добавьте нарезанный лук, готовьте около 4-5 минут. Добавьте еще 2-3 столовые ложки сливочного масла и брюссельскую капусту. Увеличьте огонь до среднего и готовьте еще несколько минут. Посолите и поперчите по вкусу. Не пережаривайте, иначе брюссельская капуста будет горькой. При подаче полейте капусту лимонным соком и украсьте поджаренным миндалём.
ПОСЛЕ ЭТОГО РЕЦЕПТА ВЫ ПОЛЮБИТЕ БРЮССЕЛЬСКУЮ КАПУСТУ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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